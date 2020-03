Renfe permet canviar i anul·lar bitllets de tren de forma gratuïta

Renfe permetrà canviar per una altra data o anul·lar gratuïtament, sense cap cost per al viatger, els bitllets de tren que s'hagin adquirit per qualsevol dels seus trens i tarifes, inclòs el AVLO, el nou AVE companyia de baix cost.





La companyia ferroviària retornarà íntegrament els bitllets comprats per a viatges de l'Imserso i, a més, ampliarà en seixanta dies l'actual període de validesa de quatre mesos dels 'bons multiviatge'.





Aquestes iniciatives formen part del paquet de mesures de xoc per aturar la impacte de l'expansió del coronavirus aprovades per la reunió extraordinària de Consell de Ministres de dijous.





De fet, la mesures articulades per Renfe estan en línia amb les recomanacions que les autoritzacions sanitàries han realitzat als ciutadans respecte a evitar realitzar viatges que no siguin imprescindibles.





Quant als canvis i anul·lacions gratuïtes de bitllets, Renfe començarà a gestionar-los a partir d'aquest dilluns, 16 de març, a partir d'un número de telèfon que posa en servei aquest dia. Es tracta del 918 314 520.





No obstant, la mesura compta amb una retroactivitat d'una setmana. Així, l'operadora permetrà canviar o retornar sense cost els bitllets que s'haguessin comprat per viatjar des d'aquest passat dilluns 9 de març i fins aquest diumenge 15 de març i finalment no s'hagin utilitzat.





Els passatgers amb bitllets adquirits i que no vagin a viatjar tindran l'opció de canviar-los per viatjar a una altra data, o bé, tornar-los.





En el cas de les devolucions, els viatgers podran rebre l'equivalent del preu del bitllet en punts, en el cas que comptin amb la targeta de fidelització de la companyia ferroviària 'Renfe +', o bé rebre un 'codi retorn'.





Aquest 'codi retorn' permetrà el passatger comprar un bitllet del mateix import que el retornat per viatjar en qualsevol data compresa entre l'1 de maig i el 31 de desembre.





Renfe permetrà realitzar aquestes gestions per a tots els bitllets, de tots els seus tipus de trens i tarifes, incloses aquelles promocionals, com la 'Promo' o la 'Tarifa de taula', i les del nou tren AVE companyia de baix cost, que inicialment no inclouen l'opció de canvi o devolució.





La companyia ferroviària tindrà en marxa aquesta nova mesura de postvenda, "en principi", fins al pròxim 31 d'abril.





Així, en tots aquests casos, la companyia ferroviària pública no aplicarà el cost o recàrrec que normalment suposen. Aquests costos, si bé varien en funció dels trens i tarifes, solen suposar un 10% de l'import del bitllet en el cas dels canvis, i un 15% en el supòsit de les anul·lacions.





DEVOLUCIÓ VIATGES IMSERSO





La companyia ferroviària ha articulat altres mesures addicionals per contribuir a atenuar els efectes del coronavirus i complementar altres iniciatives preses pel Govern i les diferents autoritats.





Així, tornarà íntegrament l'import dels bitllets de tren que s'haguessin comprat en el marc de programes dels viatges per a majors que organitza l'Imserso, atès que aquests han estat anul·lats.





Aquests reemborsaments es canalitzaran a través de les agències de viatges autoritzades per comercialitzar aquests programes a les que, segons assegura, ja ha comunicat la mesura.





AMPLIACIÓ VALIDESA DELS BONS





A més, Renfe ampliarà en seixanta dies el període de validesa dels diferents 'bons multiviatge' que comercialitza (el 'bo AVE, el' bo flexible 'i el' bo col·laboratiu ').





D'aquesta manera, els bons seran vàlids per a un termini de fins a sis mesos, davant la seva actual vigència de quatre mesos, per tal de compensar als qui els hagin adquirit i no els estiguin utilitzant en aquestes dates per les mesures i recomanacions de teletreball i reducció de viatges i moviments.