Una nova gota freda assolarà Espanya fins al dimecres 18

L'arribada aquest dilluns d'una nova Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) deixarà pluges, nevades, vent i fred en la major part d'Espanya, on totes les regions tindran avisos per diferents fenòmens meteorològics, llevat de Canàries, País Basc, Múrcia i Ceuta.





Segons l'avís especial de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), es formarà una DANA a l'interior peninsular, al temps que en superfície es desenvoluparà una zona de baixes pressions entre el nord d'Algèria i el sud-est de la Península, intensificant els vents de component est sobre el quadrant nord-est, el que provocarà l'entrada de nou de la massa subtropical i la seva interacció amb la massa polar que s'ha anat estenent sobre la Península al llarg de diumenge i meitat de dilluns.









També augmentarà el vent de component nord a Castella i Lleó, on es preveuen ratxes molt forts.





De fet, s'han activat avisos grocs per vent a Saragossa, Àvila, Burgos, Lleó, Palència, Salamanca, Segòvia, Sòria, Valladolid, i Càceres. El vent també provocarà mala mar. Així, hi haurà avisos grocs per onatge a Almeria, Granada, Barcelona, Girona, Tarragona i Melilla.





Les precipitacions més importants, molt probablement forts i persistents, s'esperen a la meitat nord de la Comunitat Valenciana, sud de Catalunya, Terol i altres zones del quadrant nord-est peninsular i Balears.





Així, per a aquest dilluns l'AEMET ha decretat avisos grocs (risc) per pluges a: Osca, Terol, Saragossa, Eivissa i Formentera, Mallorca, Barcelona, Girona, Lleida, Navarra, la Rioja, Alacant i València. Els avisos han de ser de nivell taronja (risc important) a Tarragona i Castelló. A més, per tempestes estarà en avís groc la Rioja.





El descens tèrmic entre diumenge i dilluns serà "notable o extraordinari" en gran part de l'àrea peninsular, provocant nevades copioses, de més de 20 centímetres, a partir d'uns 800 o 1.000 metres en els sistemes Central, Ibèric i Pirineus, amb acumulacions majors en cotes altes.





La neu afectarà, en concret, a Osca, Terol, Saragossa, Astúries, Cantàbria, Lleó, Palència, Salamanca, Valladolid, Conca, Lugo, Ourense, Madrid i Navarra, que tindran avís de nivell groc, ja Terol, Àvila, Burgos, Segòvia, Sòria, Guadalajara i la Rioja, en avís taronja per nevades.





Per contra, no s'esperen grans canvis en els arxipèlags i es preveuen gelades febles en zones de muntanya de la meitat nord i del sud-est.





PREVISIÓ DEL DIMARTS





És molt probable que al llarg de dimarts la DANA es desplaci cap al golf de Cadis, estenent-se la inestabilitat cap al sud peninsular i sent poc probable al nord-oest.





Les precipitacions més intenses correspondrien a àrees de l'est i nord-est peninsular, desplaçant-se a l'entorn de l'Estret i Andalusia occidental dimecres.





Sobretot, durant la matinada de dimarts, és probable que continuïn les precipitacions molt intenses en zones de Castelló, Tarragona i entorns dels sistemes Ibèric i Central.





La cota de neu pujarà bruscament de forma important donant lloc a un fort desglaç de la neu caiguda en les hores prèvies.





La situació que dóna lloc a aquest avís especial s'espera que finalitzi el dimecres dia 18.