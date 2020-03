Les perruqueries també tanquen però podran fer serveis a domicili

Les perruqueries de la Comunitat de Madrid tancaran aquest dilluns, segons ha informat la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, al seu compte de Twitter. La cap de l'Executiu autonòmic ho va anunciar ahir després d'haver revelat en una entrevista a 'Telemadrid', que li havia fet aquesta petició directament al president de Govern, Pedro Sánchez, a la videoconferència que han mantingut els presidents autonòmics després de les mesures adoptades per frenar l'expansió del coronavirus a tot el país.









El president de Govern, Pedro Sánchez, ha decidit incorporar el tancament de les perruqueries a les restriccions que introdueix l'estat d'alarma vigent des de la passada mitjanit a Espanya, però permetrà que aquest servei es pugui prestar a la gent gran en els seus domicilis per higiene .





Així ho han anunciat fonts del Palau de la Moncloa, que emmarquen aquesta rectificació de Govern en la reflexió que ha fet Sánchez després d'escoltar els suggeriments dels presidents autonòmics, amb els quals ha mantingut una videoconferència en el matí d'aquest diumenge.





Va ser la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, la que va fer aquesta sol·licitud a Sánchez en aquesta trobada a l'entendre que els professionals d'aquest sector, "tan nombrós a Madrid", i que han d'estar "pell amb pell en contacte amb clients" tinguessin d'acudir a treballar.





En trobar flexibilitat en el president, Díaz Ayuso es va anticipar i va anunciar en un tuit aquesta tarda que les perruqueries de Madrid tancarien a partir d'aquest dilluns, un anunci que va generar malestar a l'Executiu.





Com a conseqüència, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, es va posar en contacte amb ella per advertir-lo que, sota l'estat d'alarma "en aquest moment", no té "cap competència legal" per ordenar el tancament de les perruqueries a Madrid, assenyalen fonts de Moncloa.





Illa li va recordar que el Govern d'Espanya és "l'única autoritat per adoptar decisions respecte a l'eventual suspensió d'activitats comercials". Segons fonts de Moncloa, la presidenta madrilenya ha entès el procediment.





Però la veritat és que el Govern rectifica una decisió que ja des del mateix dissabte, quan es va donar a conèixer el contingut de les mesures de l'estat d'alarma, no va ser ben entesa per l'opinió pública.





Així, la prestació de serveis de perruqueria només es mantindrà en el conjunt de país "a domicili, per garantir l'atenció i higiene de les persones més vulnerables", que va ser el motiu que va portar a el Govern a decidir que aquests negocis es mantinguessin oberts sota l'estat d'alarma, segons les mateixes fonts.





El vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, ha acollit amb satisfacció que el Govern central hagi accedit a la petició de l'Executiu regional de tancar les perruqueries a partir d'aquest dilluns, el que és una "excel·lent notícia" perquè "no tenia massa sentit que romanguessin obertes".





En declaracions a Telecinco, Aguado ha assenyalat que amb la declaració de l'estat d'alarma, aquestes competències recauen en l'executiu estatal i per part de la Comunitat de Madrid se li va traslladar que no era convenient que estiguessin obertes perquè hi havia alta possibilitat de contagi per les característiques del seu treball.





"Portàvem hores intentant convèncer el Ministeri de Sanitat que era convenient tancar-les i fa pocs minuts s'ha conegut la decisió de fer-ho, el que és una excel·lent notícia i m'alegro que el Ministeri hagi rectificat", ha apuntat.