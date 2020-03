Robles censura l'actitud de Torra: "ha de quedar al marge de la vida pública"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha censurat l'actitud del president de la Generalitat, Quim Torra, en negar-se a signar el comunicat conjunt de les comunitats fent pinya amb el Govern en la lluita contra el Covid-19 i ha advertit que qui no cooperi en l'estratègia conjunta que s'ha plantejat "ha de quedar fora de la vida pública".





"Si aquest posicionament es donés, és d'algú que ha de quedar fora de la vida pública", ha assegurat la responsable de Defensa en roda de premsa a la Moncloa al costat del ministre de Sanitat, Salvador Illa, el d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el de Transports, José Luis Ábalos.









Els ministres han estat preguntats per aquesta posició avui de Torra, que ha trencat la unitat amb la resta de presidents autonòmics després de la reunió que han mantingut amb Pedro Sánchez. Robles, que ha estat la més contundent, ha posat èmfasi que el virus no coneix fronteres i que no li resulta "comprensible" que cap autonomia anteposi l'interès polític -"no sé si dir-ne polític"- al dret fonamental a la salut dels ciutadans. Qui adopti aquesta actitud, ha afegit, "no mereix ser anomenat responsable polític".





La titular de Defensa també ha dit que no concep que Torra decideixi actuar pel seu compte, com ha advertit el mateix president català, però ha afegit que "si aquest posicionament es donés, és d'algú que ha de quedar al marge de la vida pública". "No concebo que el senyor Torra pugui quedar molt per darrere dels ciutadans de Catalunya i que pugui importar-li poc, espero que això no sigui així, la salut del que ciutadans de Catalunya", ha recalcat.





La llei que regula els estats d'alarma, excepció i setge adverteix en el seu article 10 que se sancionarà la "resistència a les ordres de l'autoritat competent". En el cas que siguin autoritats els que s'oposen a complir el que és els mana, les seves facultats "per al compliment de les mesures acordades" podran ser assumides per l'autoritat competent durant la vigència de l'estat d'alarma.





LES INSTITUCIONS SÓN MÉS QUE ELS SEUS DIRIGENTS





Fernando Grande Marlaska també ha criticat el distanciament de Torra a l'assegurar que "les institucions, tant la central, com les autonòmiques i les locals, són més que unes persones".





"Són una cosa seriosa i important que només miren en favor dels ciutadans", ha afegit. El ministre de l'Interior ha subratllat en qualsevol cas la bona coordinació que al seu parer s'està donant entre totes les administracions. Ell mateix ha presidit aquest diumenge la primera reunió de comitè de coordinació entre policies, a la qual han acudit els caps dels Mossos d'Esquadra per rebre com la resta de comandaments les directrius d'actuació.





Per la seva banda, Salvador Illa ha dit que l'Executiu central està "segur" que "tots" van a "actuar amb unitat" i aplicant els criteris establerts perquè l'objectiu comú és "vèncer el virus com més aviat millor". Segons ha indicat, fins ara "el treball amb les comunitats autònomes ha estat molt positiu" i s'ha mostrat convençut que seguiran fent "una magnífica tasca".