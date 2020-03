Ábalos: "Haurem de prorrogar l'estat d'alarma"

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha assegurat aquest dilluns que l'estat d'alarma decretat pel Govern central s'estendrà més enllà dels 15 dies exigits en la llei perquè, segons la seva opinió, aquestes dues setmanes no donaran a Espanya la "capacitat per guanyar la batalla" contra el coronavirus.





En una entrevista a 'Els matins de RNE', Ábalos ha explicat que l'executiu buscarà fórmules per "prorrogar aquesta situació" que obliga els ciutadans a romandre a casa excepte per a algunes excepcions.









"És evident que no tenim un calendari cert. Si no prenem mesures especialment dures per frenar la propagació de virus i per tant l'impacte en la salut i la vida... no tindria cap efecte", ha sostingut.





En aquest context, el titular de Transports ha apuntat que l'aplicació de mesures addicionals dependrà de l'"eficàcia" de les que ja han estat adoptades. "Si realment tots som responsables i actuem d'acord amb els requeriments i no frivolitzem, evidentment tindran més efecte", ha afegit.





Així, el ministre ha insistit que el Govern espanyol està "testant l'eficàcia de les mesures de forma continua", tot i que no s'espera que tinguin un impacte immediat. "No crec que en 15 dies estiguem en la capacitat de guanyar aquesta batalla", ha tancat.