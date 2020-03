Messi confessa que no és feliç al Barça

Leo Messi també s'ha sumat a la campanya de conscienciació en xarxes socials davant la pandèmia del coronarivus que té a Espanya en estat d'alarma.









A través de les xarxes socials ha afirmat: "Són dies complicats per a tothom. Vivim preocupats pel que està passant i volem ajudar posant-nos en el lloc d'aquells que pitjor ho estan passant, o bé perquè els va afectar directament a ells o els seus familiars i amics, o perquè estan treballant en primera línia per combatre-ho en hospitals i centres de salut. Vull enviar molta força a tots ells. La salut ha de ser sempre el primer. És un moment excepcional i cal seguir les indicacions tant de les organitzacions sanitàries com de les autoritats públiques. Només així podrem combatre-se de manera efectiva. és el moment de ser responsable i quedar-se a casa, a més és perfecte per gaudir aquest temps amb els teus, que no sempre es pot tenir. Una abraçada i tant de bo aconseguim donar-li volta a aquesta situació com més aviat millor".





UNA TEMPORADA DIFÍCIL PER A MESSI





A la part esportiva aquesta temporada no està sent res reconfortant per a Messi després de la destitució d'Ernesto Valverde, a qui Leo tant apreciava, al menys personalment, el '10' està veient i fins i tot vivint coses al club que no li agraden.





Messi acaba la seva actual contracte al juny de 2021 i, tot i que des del club ja han començat a treballar en la seva renovació, encara no han iniciat tan sols les negociacions. Hi ha una clàusula que li permet abandonar gratis el Barça aquest mateix estiu si així ho desitgés, tot i que tot apunta que no l'exercirà però si els directius culers no aconsegueixen un acord per ampliar-li la vinculació, en poc menys d'un any Messi quedarà lliure i això és una cosa que el Barça, i especialment el seu president, Josep Maria Bartomeu, no poden permetre.





Segons algunes informacions, la proposta serà de 50 milions nets anuals i un nou contracte fins 2023. És a dir, fins als 35 anys, una edat en què Messi començaria a estar a prop de la seva retirada. Costa visualitzar Messi amb una altra samarreta que no sigui la blaugrana. No obstant això, més enllà de diners, el que realment interessa a Leo és gaudir del futbol i del Barça, cosa que fa temps que ha deixat de fer.





Si alguna cosa faria feliç a Messi, i així ho confessa als seus afins, és tornar a tenir al seu costat a Neymar però el Paris Saint-Germain no va voler traspassar al brasiler l'estiu passat, però en gran part perquè tampoc el Barça va fer tot el possible per fitxar-lo. Així ho va insinuar públicament l'argentí, a qui l'arribada de Griezmann no ha acabat d'omplir-lo, sobretot després de la lesió de la seva inseparable Luis Suárez, i segueix entestat a tornar a jugar al costat de Neymar.