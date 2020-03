Iglesias va exigir la col·lectivització de l'economia per afrontar el coronavirus

La compareixença de Pedro Sánchez es va retardar durant hores el passat dissabte. El motiu: un Consell de Ministres convuls per les exigències d'Iglesias de prendre el control de la indústria elèctrica i dels mitjans de comunicació.





Davant l'excepcionalitat de la situació, el vicepresident segon va demanar la col·lectivització de sectors econòmics clau, la qual cosa va provocar l'enuig de la titular d'Economia, Nadia Calviño, que va arribar a amenaçar amb dimitir si es prenien aquestes mesures. Entre els dos, un Sánchez perplex intentava mediar en una crisi que per moments ho va deixar paralitzat.





Segons informa 'El Economista', la crisi del coronavirus ha destapat la divisió amagada després de l'aparent unitat del gabinet. Els ministres de Podem exigeixen més mesures d'intervenció sobre la activitat econòmica, així com una major protecció dels treballadors. No obstant això, Economia i Hisenda volen anar amb cautela a l'hora de realitzar actuacions que podrien alentir el creixement espanyol i provocar un seriós desajustament en els comptes públics.









Com a corol·lari d'aquest enfrontament, es troba la decisió de Sánchez d'apartar qualsevol ministre morat de l'autoritat competent que gestionarà el país durant el període d'estat d'alarma. Malgrat que Podem compta amb una representant que podria formar part de la mateixa --la ministra de Treball, Yolanda Díaz--, Sánchez no s'ha volgut agafar els dits i ha confiat en els "ministres d'Estat" per capejar aquesta crisi.