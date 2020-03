Espanya i Portugal acorden limitar els moviments per a finalitats turístiques o de lleure

Els Governs d'Espanya i Portugal han acordat aquest diumenge limitar els moviments amb finalitats turístiques o d'oci entre els dos països, sense tancar les fronteres, davant la situació generada per l'expansió del nou coronavirus.





El president espanyol, Pedro Sánchez, i el primer ministre portuguès, Antonio Costa, han mantingut una conversa telefònica després de la declaració de l'estat d'alarma a Espanya i l'estat d'alerta a Portugal en la qual han intercanviat punts de vista sobre les mesures a adoptar davant aquesta pandèmia.









En el marc d'aquesta trobada, tots dos han declinat tancar la frontera entre els dos països però sí fixar restriccions "en la circulació per a fins de turisme o oci" en considerar que "són mesures necessàries i fonamentals per poder guanyar aquesta batalla" davant el COVID- 19.





"Hem decidit actuar sempre junts en la gestió de la nostra frontera comuna, mantenir la lliure circulació de mercaderies i garantir els drets dels treballadors transfronterers", ha explicat Antonio Costa.





En roda de premsa, el ministre dóna Administració Interna de Portugal, Eduardo Cabrita, no ha volgut referir-se a un possible tancament de fronteres que reclamen diversos sectors i ha recordat que "Espanya no ha tancat fronteres, però impedeix (...) qualsevol desplaçament turístic a Portugal".