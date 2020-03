Sanitat requisarà les màscares i material sanitari acumulat pels ciutadans

El Govern ha ordenat que es requisin totes les màscares i material sanitari divers que empreses i ciutadans han anat acaparant aquestes últimes setmanes i es posin a disposició del sistema sanitari.





El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha fet una la llista és molt concreta de material a aportar als hospitals: mascaretes quirúrgiques, ulleres mèdiques, kits de detecció del coronavirus, bates sol ús, guants metges, hisops (els palets per a les mostres) i els respiradors artificials. I s'han donat 48 hores perquè es lliuri si s'ha acumulat massa i que les empreses que fabriquen ho comuniquin, s'han de posar en contacte amb el Ministeri de Sanitat.





També les empreses que disposin de la capacitat productiva necessària per a fabricar aquests productes han de posar en coneixement de Sanitat. L'incompliment d'aquestes mesures comportarà les corresponents sancions





El ministre ha negat problemes a l'hora de fer els tests de detecció de Covidien-19, tot i que moltes comunitats han admès que no poden fer més. En aquest sentit, el ministre admetia aquest diumenge a la nit que es busca una nova prova, més ràpida i senzilla per generalitzar-la a tot arreu.





En principi s'estan fent proves a totes les persones que, d'acord amb els protocols aprovats, les requereixen. En els propers dies posarem en pràctica un procediment més àgil que permetrà augmentar molt el nombre de tests a Espanya. Ara mateix s'han fet més de 30.000 tests





A més s'ha fet una crida a tots els metges que no exerceixen i els llicenciats que no han fet ni la residència del MIR perquè es posin a treballar en el sistema sanitari. Es contractaran també a les persones que hagin aprovat les proves del MIR i que no hagin obtingut plaça, o si han obtingut el títol d'especialista fora de la Unió Europea però encara estan en tràmit i amb una avaluació favorable.





Des d'aquest dilluns, a més, hi haurà una única hora d'actualització de l'evolució de la pandèmia. dada que queda centralitzada des del Ministeri de Sanitat per evitar el ball de xifres entre comunitats i que s'oferirà a partir de les 11 del matí.