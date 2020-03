El Govern tindrà l'indult de Dolors Bassa a final de mes

El Govern de Pedro Sánchez tindrà sobre la taula la petició d'indult per a l'exconsellera d'Afers Socials, Dolors Bassa, abans que conclogui aquest mes de març. Aquesta és la previsió de la UGT de Catalunya, que sol·licitarà oficialment l'indult en nom de la condemnada per l'1-O.





El mateix secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, va anunciar la petició de l'indult de l'indult el gener passat. I Bassa va confirmar la seva voluntat d'acollir-la mesura de gràcia dissabte passat, en el transcurs d'una entrevista a TV3 amb motiu del 8M.





La petició de l'indult es troba ara en via d'elaboració, en mans dels serveis jurídics del sindicat, amb l'objectiu de presentar-la abans de final de mes. La mateixa llei especifica la necessitat de raonar jurídicament la petició d'aquesta mesura de gràcia en la seva exposició de motius, en la qual assenyala que "és altament necessari que l'indult, fins i tot en els casos en què més justificat sigui, no trenqui el prestigi de que han de gaudir sempre els tribunals, i sense el qual es faria impossible la seva missió social".





Aquest raonament jurídic no entra en els motius de la condemna sinó que se centra en la figura legal de l'indult, expliquen des d'UGT. Paral·lelament, el sindicat treballa en les "adhesions" a la petició d'indult, més enllà del suport de CC.OO.





Posteriorment en dues setmanes, la proposta arribarà a el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, que és el responsable de proposar la mesura per ser debatuda pel Consell de Ministres. Només després de ser aprovada pel Govern central, el Rei atorgaria l'indult a la condemnada per l'1-O. Aquest factor, el fet que l'indult sigui concebut legalment com una mesura de gràcia atorgada pel Rei, és un dels factors que segons algunes veus juga en contra d'aquesta mesura i a favor d'altres vies, com la reforma del Codi Penal per rebaixar el delicte de sedició.





Des del sindicat confien que Podem donarà suport sense fissures aquesta mesura, de la qual s'han mostrat partidaris. I esperen comptar també amb el suport de PSC i alguns sectors del PSOE, després que el primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, es declarés públicament a favor d'aquesta mesura ja a l'hivern de 2017.





Altres condemnats pel procés, com Oriol Junqueras o Jordi Cuixart, han rebutjat públicament la possibilitat d'acollir-se a aquesta mesura de gràcia, però no així l'ex sindicalista, que sempre ha deixat clar que ella no demanaria l'indult, però agrairia que altres ho fessin per ella. Aquesta petició neix a iniciativa de la mateixa Bassa, que hauria demanat a Ros, i el secretari general d'UGT, Josep Maria Álvarez, que fos el seu sindicat el que sol·licités la mesura.





Després de confirmar l'interès de l'exconsellera, que compleix una condemna de 9 anys de presó al centre de Puig de les Basses (Girona), Álvarez i Ros van iniciar el procés per sol·licitar l'indult com a central sindical, encara que van decidir que fos la UGT catalana, on segueix sindicada Bassa, la que presentés la petició. El Comitè Nacional de la UGT Catalunya va acordar en la reunió del 25 de febrer posar en marxa la sol·licitud.





El que sí està clar a la UGT és que en cap cas es donarà suport a les peticions d'amnistia que defensen tant els partits -JxCat i ERC- com entitats com Òmnium i l'ANC. "L'amnistia no es contempla en absolut" assegura Josep Santcristofol, secretari d'UGT a la Regió Metropolitana de Barcelona, que argumenta aquest rebuig per les conseqüències legals d'una mesura així.





La diferència, en el cas dels condemnats per l'1-O, implicaria una perillosa amnistia per delictes de malversació a la qual podria acollir-se tots els processats i condemnats per trames de corrupció, com els implicats en la trama del 3%, assenyala Sancristofol.