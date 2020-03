La pandèmia no pot amb l'esperit olímpic: Japó manté els Jocs per estiu

Els Jocs Olímpics es mantenen tot i l'avanç del coronavirus. El primer ministre del Japó, Shinzo Abe, ha assegurat que l'esdeveniment planficado per a aquest estiu a Tòquio se celebrarà tot i la pandèmia mundial. El virus ja ha aconseguit deixar en 'pause' a molts esdeveniments esportius, com La Lliga, la Champions o l'NBA, entre d'altres competicions.









Així mateix, Abe ha afegit que, tot i la ferma intenció de país de prosseguir amb els jocs, l'última decisió dependrà del Comitè Olímpic Internacional (COI). "Superarem la propagació de la infecció i serem amfitrions de les Olimpíades sense problemes, com ha estat planejat", ha afirmat el primer ministre nipó. Japó ha registrat més de 1.400 casos i 28 morts com a resultat de la pandèmia.





En les últimes hores s'ha conegut que el president de la Comissió de Coordinació del COI per als Jocs Olímpics de Tòquio, John Coates, haurà de passar 14 dies en quarantena quan torni al seu país, Austràlia, des d'Europa. S'haurà de sotmetre a aïllament per complir amb el protocol que Canberra ha activat per als viatgers procedents del vell continent.