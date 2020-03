El coronavirus ataca el València CF

El coronavirus ha penetrat en el València. L'equip de futbol de primera divisió ha anunciat que cinc persones, entre jugadors i equip tècnic, estan infectades pel covid-19. Garay, el defensa de 33 anys, ha estat el primer a anunciar el seu positiu: "Està clar que el 2020 el vaig començar amb mala sort. He donat positiu a l'coronavirus, em trobo molt bé i ara només queda fer cas a les autoritats sanitàries, de moment estar aïllat", ha afirmat a Instagram.









El segon en confirmar el positiu en coronavirus ha estat Eliaquim Mangala. El defensa de 29 anys ha assegurat que no té símptomes que està "confinat a casa", sense "contacte amb la família". Recorda a la societat que poden patir el virus sense tenir símptomes, pel que és millor recloure a casa.









Jose Luis Gayà, de 24 anys, també ha confirmat la seva infecció pel covid-19 a Instagram. El lateral esquerre de 24 anys també es troba "totalment asimptomàtic", aïllat a casa seva. Fa una crida per a "que no colapsemos la nostra Sanitat". "Ara, són els nostres majors els que més la necessiten i són els casos greus els que han de ser atesos pels nostres herois de la Sanitat", ha afegit.









Encara no es coneix la identitat dels altres dos infectats. L'equip ha emès un comunicat on expressa la seva confiança en el sistema de salut espanyol i afirma seguir les recomanacions del Ministeri de Sanitat per a aquells casos lleus d'infecció per covid-19 que es troben en aïllament domiciliari.