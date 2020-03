Correus redueix a tres hores l'obertura de les seves oficines

Correus ha reduït a tres hores l'horari d'obertura de la xarxa de les seves 2.500 oficines postals, de manera que estaran obertes entre les 9.30 i les 12.30 hores, i només atendran el servei postal públic bàsic i no la resta de serveis i productes que també ofereixen aquests establiments.





A més, les oficines de Correus comptaran amb el personal "estrictament imprescindible" i en elles es guardaran "tots els protocols" establerts per les autoritats sanitàries, segons ha informat la societat postal pública.









Així ho estableixen les mesures organitzatives i el protocol d'actuació que l'empresa ha adoptat d'acord amb els seus sindicats per garantir la prestació del servei postal públic amb les restriccions que fixa l'estat d'alarma per combatre el coronavirus.





En un comunicat, Correus indica que treballarà per garantir la prestació del servei postal públic que té encomanat per llei, complint alhora les mesures decretades per l'Executiu.





No obstant, la companyia postal indica que, en cas de ser necessari, tornarà a adaptar la seva operativa en funció de les circumstàncies.