TMB crida a la població a no fer servir el transport públic si no és imprescindible

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha alertat que hi ha hagut una "afluència inesperada" de persones aquest dilluns a primera hora a la xarxa de Metro i autobús per produir-se abans de l'hora habitual i en el context d'estat d'alarma davant el coronavirus.









Fonts de TMB han explicat a Europa Press que a les 10.30 hores ja no hi havia la mateixa afluència en el transport públic, i que esperen "una demanda molt baixa" durant els pròxims dies.





El servei de metro i bus de la ciutat mantenen tota l'oferta disponible, amb els horaris habituals, però aplicant les mesures de prevenció de contagis, com mantenir un terç de l'ocupació: "S'està prestant el servei amb els recursos disponibles, que no són els d'abans, perquè també afecta el personal", han explicat.









TMB ha cridat a la població a no fer servir el transport públic i respectar les normes d'higiene, i asseguren que el seu servei també s'ha vist afectat per aïllaments, com "ho està tota la població".





Entre les mesures de prevenció aplicades des de divendres, es troba la suspensió de la venda de bitllets en els autobusos i els conductors no atenen als usuaris, i l'accés als autobusos es realitza per la segona porta, en lloc de per la primera, que es manté tancada en tot el recorregut.





Els punts d'atenció situats a la xarxa de Metro estan tancats des de divendres a la tarda, i el servei d'informació i atenció al client es presten únicament de manera telefònica i telemàtica.





També s'han reforçat els serveis d'higiene i neteja en els vehicles i instal·lacions per evitar els contagis, i s'ha suspès el bus turístic i el telefèric fins a nou avís.