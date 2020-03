El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha informat aquest dilluns 16 de març al matí de l'últim número de morts i contagiats per coronavirus a Espanya. Amb dades de diumenge a la nit, a Espanya s'han comptabilitzat 309 morts i 9.191 positius pel virus.









Aproximadament la meitat d'aquests contagiats es concentren en la Comunitat de Madrid. Aquesta comunitat, al costat del País Basc i La Rioja, són les més afectades per la pandèmia a nivell nacional.





Tal com ha explicat Simón, a nivell nacional actualment hi ha 3.215 persones hospitalitzades, i 410 estan en una Unitat de Vigilància intensiva (UCI), si bé ha recordat que la malaltia que provoca el coronavirus, denominada Covid-19, encara que és "greu" no ho és per a tothom.





En aquest sentit, Simón ha comentat que, encara que la letalidad actual a Espanya del nou coronavirus se situa en el 3%, aquesta vaig poder variar entre comunitats autònomes, ja que en algunes s'han vist més afectades les persones majors, principal grup de risc de mortalitat per aquesta causa, i en altres regions els més joves.





"Això no vol dir que la taxa de letalidad es vagi a quedar com fins ara, ja que va a depèn molt dels pacients que estan en les UCI i d'aquells que es contagiïn. Per això, és clau garantir que les persones que estan en risc estiguin ben protegides", ha asseverat.





La comunitat de Madrid continua sent la regió amb més casos (4.655), si bé La Rioja i el País Basc tenen també una alta incidència de la malaltia. "És veritat que hi ha algunes altres comunitats que van pujant les seves taxes i incidència, com per exemple Navarresa, a mesura que anem recuperant casos aquesta incidència pot anar baixant", ha dit Simón.





No obstant això, Simón ha assegurat que si la població compleix "rigorosament" les mesures d'higiene i distanciament és "molt probable" que l'"impacte" de les mateixes sigui "ràpid" si bé no s'observarà, "com a mínim", fins a uns tres o quatre dies. Així, i a nivell pessimista, es calcula que la corba d'incidència continuï incrementant-se durant deu dies, encara que Simón ha insistit que si es compleixen les recomanacions es podrà escurçar aquest període.





Precisament per això, el director del Centre de Coordinació de Alertas i Emergències Sanitàries ha demanat als ciutadans "no baixar" la guàrdia durant els últims dies de quarantena, avisant que els primers poden ser "divertits", però els tres o quatre últims "no" i, per tant, es rebaixi la protecció.