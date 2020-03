Vida de pòquer

L'11 de setembre de 1978, l'enginyer químic búlgar Georgi Markov (49 anys) va ser assassinat a Londres amb la intervenció del KGB, un crim de pel·lícula. Era escriptor, periodista i molestava per promoure la democràcia al seu país.









Dotze anys abans va escriure 'Retrato de mi doble' (Siruela), on el relator (un periodista) considera que el joc és més perfecte que la vida i que mai cal jugar "amb més d'un jugador desconegut davant espectadors". Desgranava aquí les seves experiències a la taula de pòquer i deia: hi ha jugadors repugnants, enganxosos, "el més fastigós són els seus dits" (més destres que àgils). Atenia als intercanvis de mirades, que altres jugadors intercepten.





El narrador posa sobre la taula les seves obsessions o els seus vicis, explica que durant a el menys dues hores no podrà veure més que cartes i es sumirà en una letargia, sense interès per res que s'aparti d'un intens sentiment fatalista. Sorprèn aquest apunt: "el més terrible en el pòquer és l'ambició. Si et tornes ambiciós, estàs acabat". I d'un adversari dirà que "les seves partides constituïen anàlisis psicològiques magistrals. En els primers minuts, ja havia desentranyat el caràcter de cada jugador desconegut, i vint minuts més tard ja era capaç d'escriure les seves biografies. A partir d'aquí s'adaptava a ells tot el seu joc".





Rememora el temps en què lluitava per la veritat i contra els que manaven. Ara, exclama, es rendeix 'amb massa facilitat' i es comporta com un ploramiques que es refugia en el melodrama i en un idealisme absurd. Aplicant-se en un mimetisme descarat, encerta a enxampar l'ona dominant i es converteix en un doble, un calc que repeteix en fals el que queda bé. De manera que aposta per adular el cap i assetjar a un company: "el vaig convertir en el nostre principal enemic", i l'odiava amb fanatisme, sense motiu, canalitzant un rancor sempre adreçat als més capacitats que ell.





La vida vista com una cadena interminable de maquinacions de tots contra tots. A partir d'aquesta idea, desembolica els seus trucs i maldats; especialment, l'interès d'acabar prenent la mentida per veritat. En aquest remolí corrosiu, "l'única mesura vàlida de l'amor que encara ens queda és la por que sentim pel que pugui passar-li a l'ésser estimat". El cas és que es tracta de l'única manera de recuperar-se de l'alienació fatal.