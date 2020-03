La demanda elèctrica peninsular cau més d'un 9% per la frenada en l'activitat

La demanda elèctrica a la Península Ibèrica queia aquest dilluns més d'un 9% respecte a la de fa una setmana, impactada per la frenada en l'activitat de país després de decretar l'estat d'alarma per fer front a la crisi del coronavirus.





En concret, a les 10 hores el consum peninsular de llum s'enfonsava fins als 30.376 megawatts (MW), fet que suposa un 9,3% menys que els 33.506 MW marcats a la mateixa hora fa una setmana, segons dades del web de operador de sistema Red Eléctrica de España (Ree).









L'operador de sistema ja havia rebaixat les seves estimacions de consum elèctric per a aquesta jornada. De fet, per a les 10 hores preveia una demanda de 30.290 MW, molt per sota de la previsió (33.652 MW) que va tenir per a aquesta mateixa hora fa una setmana.





Des de finals de la passada setmana, amb la presa de mesures excepcionals inicialment en regions com Madrid o la Rioja, entre altres, que van portar a la suspensió de les classes de col·legis i universitats, així com a un impuls del teletreball a les empreses, ja es va començar a notar aquest descens en el consum elèctric.





Aquest cap de setmana, en un Consell de Ministres extraordinari, el Govern central va aprovar declarar l'estat d'alarma a tot el territori nacional per un període de quinze dies per afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus a Espanya.





Amb aquesta decisió es porta a país a, pràcticament, un aïllament massiu a casa per als més de 47 milions d'habitants i suposa el tancament de gran part dels comerços.





La demanda elèctrica és un dels principals termòmetres per mesurar l'activitat d'una economia i es comporta a la baixa amb els tancaments en sectors com els serveis o la indústria, tot i el trasllat de consum al domèstic pel teletreball.





A CATALUNYA, CAIGUDA DEL 4,6%





La demanda elèctrica ha caigut aquest dilluns un 4,6% a Catalunya respecte al mateix dia de la setmana passada a causa de la frenada de l'activitat després de decretar el Govern espanyol l'estat d'alarma per fer front a la crisi del coronavirus.





Es tracta d'un primer balanç realitzat per la companyia a les 11 hores d'aquest dilluns, han informat fonts d'Endesa.