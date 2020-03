Les eleccions basques queden suspeses

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, i els líders dels partits bascos han decidit la suspensió de les eleccions basques del 5 d'abril davant la situació de la pandèmia de l'coronavirus i l'estat d'alerta, que impedeixen la celebració dels comicis amb les degudes garanties per a la salut i l'exercici del dret a sufragi, segons l'acord que han assolit.





Urkullu s'ha reunit aquest dilluns al matí amb els màxims representants de les formacions amb representació parlamentària, el PNB, PSE-EE, EH Bildu, Elkarrekin Podem-IU, PP i Equo, per analitzar el futur de les eleccions autonòmiques, anunciades per el president de Govern Basc el 10 de febrer en una compareixença pública, donada l'evolució de l'coronavirus.









En un escrit, les formacions polítiques han assenyalat que, en l'actual context d'estat d'alerta i emergència sanitària provocat per la pandèmia del Covid-19, no poden celebrar-se els comicis "amb les degudes garanties, tant per a la salut pública com per al exercici del dret de sufragi".





La trobada ha començat a les 10.00 hores a la seu de Lehendakaritza i, en representació de PNB, han estat presents el president de l'EBB del PNB, Andoni Ortuzar, acompanyat del burukide Joseba Urrutikoetxea, mentre que, per part del PSE-EE, ha acudit la secretària general i candidata a lehendakari, Idoia Mendia.





En nom d'EH Bildu han estat presents el seu coordinador general, Arnaldo Otegi, i la seva candidata a lehendakari, Maddalen Iriarte; per Elkarrekin Podem seu aspirant a Lehendakaritza, Miren Gorrotxategi; pel PP basc, la seva presidenta interina, Amaya Fernández, i per Equo, el seu candidat a lehendakari José Ramón Becerra i Edurne Baranda.





Es tracta d'una situació sense precedents a l'Estat espanyol, ja que mai s'ha enfrontat a la suspensió d'unes eleccions ja convocades, cosa que tampoc preveu la legislació. En tot cas, el Govern Basc ha estat analitzant com seria possible encaixar jurídicament un ajornament dels comicis, per al que ha observat "llacunes".