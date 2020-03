Burger King s'estén a tota la Península el tancament dels seus establiments

Burger King Espanya ha decidit tancar en tots els seus establiments propis de la cadena a tota la Península com a mesura de suport a les recomanacions de les autoritats nacionals, autonòmiques i locals per contribuir a evitar la propagació del coronavirus Covid-19. La mesura afecta a 14.000 treballadors.





Poques hores després d'anunciar el tancament dels seus locals a la Comunitat de Madrid, la multinacional de menjar ràpid ha estès la decisió a tota la Península, sumant-se així a les darreres recomanacions de Govern, que demà declararà l'estat d'alarma.









Així mateix, Burger King ha recomanat el tancament "immediat" a tots els franquiciats de la marca, amb la finalitat de contribuir a l'"esforç col·lectiu que tota la societat espanyola està realitzant en aquests difícils moments".





Des d'aquest mateix divendres, tots els restaurants de Burger King tancaran temporalment les portes fins que la situació d'emergència es doni per finalitzada, encara que seguirà donant servei a domicili als seus clients com a mesura per contribuir a reduir al màxim la sortida dels domicilis fins que les autoritats ho recomanin.





En aquest sentit, la cadena ha activat un protocol especial de seguretat per al servei a domicili per a garantir la seguretat d'empleats i clients.





"Es tracta d'una mesura dràstica, però som conscients que és necessària per a protegir la salut dels clients i els empleats dels restaurants, alhora que contribueix a convidar a la població a que romangui a casa mentre duri aquesta situació", explica la companyia.