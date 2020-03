El trànsit aeri cau un 50% i l'ocupació de trens fins al 80%

El trànsit aeri interior, dins de la Península, s'està veient reduït aquest dilluns en al voltant d'un 50% aquest dilluns, la primera jornada laboral després de decretar l'estat d'alarma, mentre que en el cas del ferroviari, en AVE i la resta de trens, s'ha desplomat fins a un 80%, segons ha informat la secretària general de Transports, María Jesús Rallo.





En concret, els trens d'Alta Velocitat han circulat amb una ocupació del 20% de la seva capacitat i els de Mitja Distància (regionals) amb entre el 20% i el 30% "en funció de les zones".





El Decret de l'estat d'alarma estableix la retallada a la meitat d'aquests transports, tant del trànsit aeri interior, com de trens i autobusos interurbans.









L'oferta en la pràctica serà inferior, fins a un 85% menys al tren, atès que a més es venen només el 30% de places de cada un dels que circulen per garantir la corresponent separació entre els viatgers.





En el cas del servei de Rodalies, el nombre d'usuaris ha caigut fins a un 80%, atès que els trens també circulen amb ocupacions d'entre el 20% i el 30%, si bé la 'alt càrrec' de Foment va reconèixer "aglomeracions" puntuals en alguns serveis de Madrid.





No obstant, en aquest cas va assegurar que a partir d'dimarts es reforça el servei en la línia C-5 de la capital, i que el Ministeri de Transports està treballant "al màxim" per "evitar i minimitzar" els problemes tècnics que puguin sorgir per "donar resposta el més ràpid possible a situacions d'aquest tipus", ha afirmat en relació als casos d'aglomeració.





La secretària general de Transports va adonar que el Ministeri ja ha aprovat la regulació necessària perquè els sistemes de venda virtual de tot tipus de transports emetin un missatge recordant que no cal viatjar en cas que no sigui necessari.





Així mateix, ha indicat que estan en coordinació amb les comunitats autònomes per garantir el transport per carretera, "fonamental per garantir l'abastament de país".





A més, el Departament que dirigeix Ábalos ja ha habilitat a les comunitats autònomes perquè regulin l'oferta de serveis de transports territorials de la seva competència per a "adaptar-los a les situacions específiques tant de moviments com sanitàries de cada regió.





Pel que fa a les connexions amb els territoris no peninsulars, Rallo va indicar que al llarg d'aquest dilluns s'aprovaran les ordres ministerials que el regularan.





COORDINACIÓ





La secretària general de Transports va assegurar que el Ministeri està en permanent contacte i coordinació amb les comunitats autònomes, les aerolínies, Renfe i les empreses d'autobusos per tenir informació "en temps real i actualitzada" de la demanda de transports.





En aquest sentit, ha reiterat que el Govern prendrà "totes les decisions operatives que siguin necessàries per compatibilitzar la necessitat de mobilitat dels ciutadans que hagin de traslladar-se per motiu de treball o altres causes de força major, amb la necessitat de restringir al màxim la mobilitat dels ciutadans".