Cuixart surt de presó per a resoldre "qüestions ineludibles" de la seva empresa

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha sortit aquest dilluns de la presó de Lledoners per resoldre "qüestions ineludibles" de gestió de la seva empresa, a Sentmenat (Barcelona), tot i el confinament per coronavirus.









Cuixart, a qui se li aplica l'article 100.2 del Reglament penitenciari que li permet sortir de la presó per treballar i fer voluntariat, ha hagut de sortir per fer un tràmit urgent que només ell podia realitzar com a màxim representant de la societat i no ha tingut contacte amb ningú.





Les fonts consultades han explicat que no anirà a realitzar les tasques de voluntariat i que quan hi hagi resolt aquestes qüestions de la seva empresa, on els treballadors ja realitzen teletreball, tornarà a centre penitenciari.