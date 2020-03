El coronavirus li costarà a Hollywood 18.000 milions d'euros

La pandèmia de coronavirus suposa un gran cop per a l'economia mundial i la indústria cinematogràfica no és una excepció. Hollywood està pràcticament paralitzat pel COVID-19: estrenes ajornats, sales de cinema tancades amb pany i clau, esdeveniments cancel·lats i innombrables rodatges suspesos dins i fora dels Estats Units han generat una situació que ocasionarà pèrdues milionàries. Una sagnia que els experts xifren, en el cas de la meca el cinema, en uns 20.000 milions de dòlars (gairebé 18.000 milions d'euros).





La xifra és marejadora, però no exagerada. Especialment tenint en compte el dia a dia d'una indústria absolutament congelada però que segueix generant costos fixos molt importants. Un article publicat per The Hollywood Repoter destaca que, per exemple, cada dia que el rodatge de la nova pel·lícula de Marvel Studios, 'Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos', que s'estava desenvolupant a Austràlia, està suspès li costa a Disney fins a 350.000 dòlars.









I no és l'única superproducció que ha paralitzat la seva filmació. La mateixa sort han corregut títols com 'Misión Imposible 7' amb Tom Cruise, el remake de 'La Sirenita', 'Nightmare Alley' de Guillermo del Toro, el biopic d'Elvis Prestley -suspès després que Tom Hanks donés positiu- o la quarta entrega de 'Jurassic World'.





La suspensió de rodatges s'uneix a l'ajornament d'estrenes programats per a aquests mesos. Alguns d'ells, com l'última entrega de la saga 'Fast and Furious', la seqüela de 'Un lloc tranquil', la nova pel·lícula de 'James Bond' o el remake en acció real de 'Mulán', estaven cridats a convertir-se en els èxits de taquilla de l'any. Retards, que també generen pèrdues importants.





En el cas de 'Sin tiempo para morir', l'última pel·lícula de Daniel Craig com a agent 007, l'ajornament del llançament film, previst inicialment per al proper 2 d'abril i que finalment no veurà la llum fins al 12 de novembre, comporta un cost xifrat en uns 50 milions de dòlars. De fet, la indústria ja assenyala que en aquest moment les pèrdues a taquilla serien d'uns 7.000 milions de dòlars. I pujant.





Tampoc cal oblidar aquests títols que es van estrenar aquest cap de setmana o fa un parell de setmanes i que han vist com la seva marxa a la cartellera s'ha truncat abrupta i definitivament. És el cas de 'Bloodshot', el film d'acció i ciència ficció protagonitzat per Vin Diesel o fins i tot 'Sonic', l'adaptació del mític videojoc que va arrencar molt bé a taquilla i que, com sol passar amb les pel·lícules d'animació, esperava tenir una vida llarga amb diverses setmanes entre les cintes més vistes.





I el gran drama del coronavirus a Hollywood no és el dels estudis. És el dels centenars de milers de treballadors associats, d'una o altra manera, amb l'activitat cinematogràfica i que s'estan veient durament colpejats per aquesta crisi.





"En aquests moments milers dels nostres empleats en tots els sectors de la indústria de l'entreteniment estan patint grans revessos financers", assenyala Matthew D. Loeb, directiu de l'Aliança Internacional de Treballadors de Cinema en declaracions a la publicació nord-americana en què denuncia que "els professionals de la indústria no haurien de ser un dany col·lateral en la lluita contra el COVID-19".