Gortázar: "Des de CaixaBank tenim la intenció de donar suport als nostres clients i donar suport al nostre país"

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha assegurat aquest dilluns que el banc continuarà proveint als seus clients dels serveis financers per sortir "com més aviat millor" de la crisi generada per la pandèmia global de coronavirus.

















"Tenim decididament la intenció de donar suport als nostres clients i donar suport al fet que el nostre país i la nostra economia surti d'aquest sot de la manera més ràpida possible i que tinguem a la segona meitat d'aquest any una recuperació clara i, sobretot, de cara a 2021", ha dit Gortázar en un videomissatge dirigit als treballadors de CaixaBank.





Ha destacat que l'entitat ha aconseguit aquest dilluns estar plenament operativa, tant en els seus processos en els serveis centrals com en la "immensa majoria" de la xarxa d'oficines.





"La nostra operativa és essencial per als ciutadans, per a l'economia i per ajudar a que aquesta crisi sanitària no es converteixi en una crisi econòmica profunda", ha afirmat.





Ha recalcat que CaixaBank entra en aquesta situació amb "la millor posició de liquiditat i de solvència de la seva història", i ha posat en valor la professionalitat de l'equip humà de l'banc, als quals els ha volgut transmetre tranquil·litat, confiança i agraïment.





L'ENTITAT POSA 25.000 MILIONS D'EUROS EN CRÈDITS A DISPOSICIÓ DE PIMES I AUTÒNOMS





Ha indicat que les autoritats nacionals, europees i globals són "molt conscients" que aquesta crisi sanitària tindrà un impacte molt fort en l'economia i estan posant les mesures perquè aquest impacte sigui temporal i no faci un mal productiu permanent a la capacitat productiva del sistema.

















"Per la nostra part, tenim un paper clau perquè tindrem, com és lògic, clients, empreses petites i mitjanes, autònoms, persones físiques... que van a tenir dificultat per atendre els seus pagaments en el moment corresponent. D'altres que tindran necessitats de liquiditat per atendre les seves nòmines, als seus negocis", ha avançat.





En aquest sentit, ha recordat la línia de 25.000 milions en crèdits a pimes i autònoms que va anunciar la setmana passada: "Seguirem per aquesta via".





En les paraules adreçades als seus treballaros, Gortázar ha dit "el nostre més sincer agraïment per mantenir el cap fred i pel vostre esforç en una crisi que no havíem viscut fins ara, que passarà i que hem d'afrontar amb decisió i confiança", ha finalitzat.