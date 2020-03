El sector cultural estima 960 milions de pèrdues "directes i indirectes" en un mes

Els autors, artistes, editors i productors agrupats en Adepi (Associació per al desenvolupament de la propietat intel·lectual) han exigit una "resposta coordinada entre afectats i poders públics" que permeti pal·liar l'afectació completa durant un mes al funcionament del sector cultural per la pandèmia de coronovirus. Aquesta associació ha assenyalat, que segons les primeres estimacions, aquesta situació suposarà al voltant de 960 milions de pèrdues directes i indirectes per a un sector que representa el 3,5% del PIB a Espanya.









Des Adepi s'ha demanat que les mesures econòmiques i fiscals anunciades pel Govern i la Comissió Europea per donar liquiditat a pimes i empreses de sectors específics davant l'avanç de la pandèmia del coronavirus "contemplin des del seu inici al sector cultural".





Des de l'associació es recorda que els creadors culturals "ofereixen la seva completa col·laboració" a Govern per afrontar les conseqüències de la pandèmia, "especialment greus" per al sector. Al seu entendre, tot això "confirma l'excepcionalitat d'una situació els efectes dels quals ja es manifesten des de fa diversos dies amb especial cruesa".





"La situació ha estat qualificada de 'ruïnosa' i 'extremadament greu' per les principals associacions empresarials de sector, que constaten que ha estat inevitable no només el tancament de teatres, museus, cinemes, biblioteques, llibreries o discoteques, sinó el cessament complet de tota activitat cultural presencial, des dels concerts en bars o grans recintes fins a les funcions escolars de música, teatre o màgia", han lamentat.





A més, han recordat que "l'inevitable canvi d'hàbits de consum" durant els propers mesos provocarà una contracció del PIB cultural la magnitud de la qual "només podrà determinar-se en funció de l'evolució d'aquesta crisi", però que a dia d'avui ja es pot xifrar en un mínim de 3.000 milions d'euros.





"En aquestes circumstàncies excepcionals, i fent especial èmfasi que la prioritat és la salut de tots els ciutadans espanyols, la comunitat creativa ofereix la seva completa col·laboració al Ministeri de Cultura i Esport perquè les mesures especials de suport a la cultura puguin ser definides i implementades amb el consens necessari per assegurar la seva eficàcia", ha conclòs.