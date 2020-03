Multes per l'estat d'alarma

El primer dia des que es decretés l'estat d'alarma a Espanya va deixar les primeres multes als ciutadans que es trobaven fora del seu domicili sense un motiu justificat, com el cas d'una dona d'Utrera que es va negar a abandonar un parc a què va acudir amb una menor.





A la Comunitat de Madrid, la més afectada per l'impacte del coronavirus, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van imposar aquest diumenge centenars d'advertències però poques denúncies.





Amb tot, la jornada de diumenge va deixar ja les primeres sancions en altres punts de la geografia espanyola. A Navarra, la Policia Municipal de Pamplona va multar la persona responsable de dues nenes que havien d'estar a casa a l'espera de realitzar la prova del coronavirus i que, no obstant això, passejaven amb bicicleta pel carrer.





A Vigo, la policia va sancionar quatre joves que estaven escoltant música a la zona de vianants d'un aparcament. Després de ser advertits pels agents, van reconèixer que coneixien la prohibició, però es van justificar en què estaven "passant l'estona".





INSULTS ALS AGENTS DESPRÉS INCOMPLIR L'ESTAT D'ALARMA





També a Galícia, a Pontevedra, els agents van denunciar un home que passejava amb una dona per la via pública. Quan la policia li va exigir que s'identifiqués, l'home va reaccionar insultant els policies i tirant-los el DNI a terra.





A més de les identificacions al carrer, la policia també ha hagut d'acudir a locals que van obrir al públic en contra del decret. A Villarrobledo (Albacete), els agents van haver de desallotjar les 18 persones que es trobaven en un bar de la localitat i interposar la corresponent multa a propietari.





Els policies poden recórrer a l'article 36.6 de la llei mordassa, una norma que regula les infraccions greus, amb multes d'entre 601 i 30.000 euros, i en el seu punt sisè contempla sancions per: "la desobediència o la resistència a l'autoritat o als seus agents en l'exercici de les seves funcions, quan no siguin constitutives de delicte, així com la negativa a identificar-se a requeriment de l'autoritat o dels seus agents o l'al·legació de dades falses o inexactes en els processos d'identificació".





El Codi Penal també fixa en el seu article 556 penes de presó de tres mesos a un any o de sis a 18 mesos de multa als quals "es resisteixen o desobeeixin greument a l'autoritat o els seus agents en l'exercici de les seves funcions, o a l' personal de seguretat privada, degudament identificat, que desenvolupi activitats de seguretat privada en cooperació i sota el comandament de les Forces i Cossos de seguretat".