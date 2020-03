Detinguts dos cuidadors d'una residència d'avis de Barcelona per presumptes maltractaments i abusos

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos cuidadors d'una residència d'avis de Barcelona per presumptes maltractaments a una interna, han explicat fonts de la policia catalana.









Es tracta de la residència Mossèn Vidal i Aunós, situada al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, de titularitat pública i gestionada per l'empresa Eulen.





Els Mossos han explicat que dijous a la tarda van rebre un requeriment judicial per investigar presumptes maltractaments en una residència d'ancians cap a una víctima, després de la denúncia als jutjats d'un familiar de la persona afectada.





Aquest cap de setmana s'han practicat les detencions d'un home i una dona que treballaven en la residència per presumptes maltractaments i abusos, i aquest dilluns han passat a disposició judicial, a més que la investigació de la policia catalana segueix oberta.





La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha informat en un comunicat que ha obert un expedient per la via de la Inspecció de Serveis Socials a Eulen, la gestora de la residència, davant aquesta denúncia per presumptes agressions físiques i sexuals i vexacions.





El departament ha assegurat que es presentarà com a acusació popular en el cas i que arribarà "fins al final per depurar totes les responsabilitats que es derivin", tant individuals de l'equip professional de la residència com de l'empresa gestora.





Asseguren que des del primer moment en que van conèixer els fets, per la denúncia de la família l'11 de març al jutjat de guàrdia, es van activar les vies "per actuar judicialment davant d'un cas molt greu amb conseqüències penals", i que la Conselleria ha estat en contacte permanent i acompanyant la família.





En el comunicat, el departament lamenta profundament i considera "absolutament intolerables i gravíssims aquests fets contra unes persones en especial situació de vulnerabilitat i indefensió".