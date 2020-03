El consell d'administració de Naturgy, celebrat aquest dilluns en una sessió telemàtica, ha aprovat el nomenament d'Isabel Estapé i Lucy Chadwick com conselleres dominicals per Criteria i GIP, respectivament, avançant així "en el seu compromís per assolir la paritat" en el seu òrgan rector , ha informat la companyia.













Estapé i Chadwick seran membres de la Comissió d'Auditoria i Control, i incrementaran la proporció i pes de dones en el consell d'administració, on ja es troba Helena Herrero com a consellera independent.





Amb aquests nomenaments, Naturgy triplica el pes de les dones en el seu òrgan rector, que passa a ser del 25%. El grup compta amb un total de 12 membres en el seu consell d'administració.





Isabel Estapé, llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials amb excel·lent 'cum laude' per la Universitat Central de Barcelona, és membre del consell d'administració de Criteria Caixa des de desembre de 2013. En l'actualitat és professora de l'assignatura d'Introducció a l'Economia Financera a la Facultat de Dret de la Universitat Complutense de Madrid.





Lucy Chadwick, llicenciada en Psicologia per la Universitat d'Exeter, forma part de l'alta direcció de GIP. Anteriorment va ser directora general de l'Àrea Internacional i de Medi Ambient del Departament de Transport del Regne Unit, on va desenvolupar la seva carrera professional durant 12 anys i va ocupar diferents llocs de responsabilitat.





L'entrada d'Estapé i Chadwick suposa la sortida dels consellers Enrique Alcántara i Scott Stanley, als que Naturgy ha agraït "el seu temps i esforç dedicat a la companyia".





El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha valorat que amb aquests nomenaments s'incorporen dues professionals "amb una contrastada visió global, financera i d'empresa".





A més, ha destacat l'avanç que fa l'energètica "cap a la paritat en el si del consell d'administració, que es tracta d'una aposta de la companyia" que no és fàcil d'aconseguir a curt termini, però ens comprometem a emprendre aquests reptes amb fermesa i realisme".





D'altra banda, l'òrgan rector de la companyia també ha aprovat donar llum verda al dividend a compte de 0,593 euros bruts a càrrec de l'exercici 2019, que es farà efectiu el proper 25 de març.





Encara que l'aprovació d'aquest dividend era un dels punts de la Junta General d'accionista del grup, prevista inicialment per a aquest dimarts però que finalment ha estat ajornada per preservar la salut d'accionistes, empleats i col·laboradors davant la crisi provocada pel coronavirus, amb la decisió de procedir al seu pagament la companyia vol "evitar que aquesta crisi sanitària afecti negativament els seus accionistes, i en especial als més de 70.000 minoritaris".