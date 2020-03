L'ONCE es bolca amb les persones cegues i amb discapacitat davant el Covid-19

El Grup Social ONCE, especialment a través de l'actuació dels serveis socials de l'ONCE i la tasca de la Unitat de Voluntariat de Fundació ONCE, està ja escometent un pla urgent d'atenció a les persones cegues i amb discapacitat, especialment aquelles que són grans, viuen soles i, per la situació general provocada pel coronavirus, necessiten una major atenció.













L'Organització ha posat en marxa en tots els seus centres operatius equips d'atenció bàsica formats per treballadors socials, psicòlegs i responsables de voluntariat. I es reforça el servei d'atenció a persones cegues de més de 55 que viuen soles en els seus domicilis, per tal de fer un seguiment de la seva situació i facilitar qualsevol tipus de suport que puguin necessitar en aquests moments d'aïllament, com ara suport psicològic o per a l'adquisició d'aliments o medicines.





A més, es mantenen equips de guàrdia al Centre de Tiflotecnologia i Innovació (CTI), que garanteix suport en qüestions tecnològiques, tan necessàries en aquests moments per a les persones cegues i sordcegues; i el Servei Bibliogràfic de l'ONCE (SBO), que s'encarrega del braille i tota la producció sonora que permet l'accés a la lectura de manera virtual.





Mentrestant, l'atenció educativa que es presta a estudiants cecs o amb discapacitat visual greu des dels Centres de Recursos Educatius (CRE) es manté per via telemàtica per part de tots els mestres i professionals; i el mateix des de la Escola Universitària de Fisioteràpia de l'ONCE (EUF), adscrita a la Universitat Autònoma de Madrid, des d'on ja es treballa amb els estudiants.





La Fundació ONCE del Gos Guia (FOPG) prioritzarà el manteniment del benestar dels seus gossos, tant dels que es troben en residència, com dels que estan amb famílies; mentre que la Federació Espanyola d'Esports per a Cecs (FEDC) interromp l'activitat esportiva, si bé els seus responsables tècnics i personal administratiu, estan pendent de qualsevol necessitat que pugui sorgir i donant suport als esportistes en les seves preparacions domiciliàries.