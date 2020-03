Els tècnics d'Hisenda demanen determinació en la investigació a Joan Carles I

L'associació de Tècnics d'el Ministeri d'Hisenda (Gestha) insta l'Agència Tributària (AEAT) a que ordeni iniciar una investigació tributària a Joan Carles I pels indicis de la comissió de presumptes delictes de frau fiscal i blanqueig de capitals. I reclama que es faci amb la mateixa determinació que el Rei Felip VI ha mostrat amb el seu pare.





El Monarca va comunicar ahir públicament la seva renúncia a la futura herència que li pogués correspondre del seu pare i li va retirar l'assignació pròxima als 200.000 euros anuals.





Gestha considera que el comunicat de Zarzuela converteix les sospites que Joan Carles I hagi manejat fons opacs, en indicis racionals d'haver comès un delicte contra la Hisenda Pública, quan expressa que el rei Joan Carles ha demanat que es faci públic que en cap moment va facilitar informació de la Fundació Zagatka i Fundació Lucum a SM el Rei Felip VI.





En aquest sentit, els tècnics sostenen que l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) té el deure "inexcusable" d'obrir una investigació a rei emèrit, com faria amb qualsevol altre contribuent, "per evitar incórrer en un abandó de funcions", i demostrar que no hi ha cap "escut fiscal" per protegir la família Reial.





Els Tècnics ja van lamentar al setembre de 2018 que l'informe de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF) enviat al jutge al voltant de les declaracions de l'IRPF, impost sobre el patrimoni i Béns a l'estranger del rei emèrit fos tan simple com per afirmar que de la informació analitzada el Rei emèrit no figurava com a titular comptes a Suïssa -com es desprèn de la interlocutòria de sobreseïment provisional, de setembre de 2018, del Jutjat Central d'Instrucció nº 6 de l'Audiència Nacional-, i no investigués cap d'aquestes presumptes propietats i comptes milionaris.