El Govern central aprova aquest dimarts noves mesures econòmiques de flexibilització d'ERTOs i liquiditat pel coronavirus

El Consell de Ministres d'aquest dimarts preveu aprovar noves mesures econòmiques dins el pla de xoc per fer front a la pandèmia del coronavirus, que contemplen més liquiditat per a l'economia; suport a famílies i ciutadans vulnerables; flexibilitat en els ajustos temporals de plantilles i suport a la recerca de vacunes i cures de la malaltia.





Previsiblement també s'aprovarà la concessió de la prestació per desocupació sense exigir període de carència i la suspensió temporal del pagament de cotitzacions a empreses, autònoms i treballadors.





Després de l'aprovació i entrada en vigor de l'Estat d'alarma per a almenys 15 dies el passat dissabte, el president de Governcentral , Pedro Sánchez, que compareixerà dimecres al Congrés per donar compte de la mateixa, ha avançat que s'aprovarien noves mesures econòmiques en el Consell de Ministres d'aquest dimarts per pal·liar els efectes del Covid-19, que ha provocat fins ara 9.191 contagis i 309 morts.





El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha admès aquest dilluns que l'estat d'alarma decretat pel Govern central s'estendrà més enllà dels 15 dies exigits en la llei, amb la consegüent restricció de la lliure circulació i el restabliment dels controls de fronteres, de manera que creu que "és l'hora d'aplicar amb ambició" mesures de mitigació de l'impacte, que el mateix Sánchez ha reconegut que serà "gran".





Les noves mesures se sumaran a les primeres del paquet de xoc econòmic ja recollides en el decret-llei aprovat dijous passat en Consell de Ministres extraordinari, amb la injecció de 18.225 milions per pal·liar les conseqüències econòmiques, al costat de les consensuades per l'Eurogrup de aquest dilluns. La Comissió Europea flexibilitzarà els objectius de dèficit i adoptarà mesures per garantir liquiditat, així com l'ús de 37.000 milions de fons estructurals, dels quals 4.100 aniran per a Espanya.





Bona part de les mesures que veuran la llum aquest dimarts coincideixen amb les que van acordar proposar a l'Executiu sindicats, empresaris i organitzacions d'autònoms. Entre elles, s'inclouran en principi l'agilització dels expedients de regulació d'ocupació temporals (ERTOs) en determinats sectors i l'accés a la protecció per desocupació sense exigir període de carència.





Els sindicats també demanen que els períodes de la prestació per desocupació consumits durant aquesta suspensió no comptin per a futures prestacions per desocupació.





D'acord amb les seves propostes, les mesures adoptades per les administracions per motiu de salut pública, com a tancament de centres, cancel·lació d'activitats, restriccions a la mobilitat de persones o mercaderies o aïllaments per evitar contagis podran justificar ERTO "per força major".





Altres de les mesures que s'estudien és la suspensió temporal del pagament de cotitzacions a la Seguretat social per a empreses, autònoms i treballadors. En qualsevol cas, fonts del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions han confirmat que s'ajorna per ara l'augment de les bases de cotització donades les circumstàncies.





Al seu torn, el Govern central està estudiant establir una línia d'avals per ajudar les empreses davant l'impacte del coronavirus en els seus negocis i, per al col·lectiu d'autònoms, agilitzar la concessió de la prestació per cessament d'activitat als autònoms. Tot i que ja s'ha aprovat l'ajornament de les cotitzacions podrien arribar a anul·lar-durant el període que duri l'Estat d'alarma.





Cal recordar que les persones en aïllament preventiu per raó de contagi del Covid-19 es consideressin en situació d'incapacitat temporal assimilada a una baixa laboral per accident de treball, segons va aprovar dimarts passat el Consell de Ministres.





Igualment, les noves mesures podrien recollir la mesura anunciada la setmana passada pel ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, referida a la prestació per als pares que hagin de renunciar al seu treball per cuidar els seus fills, que comportarà "un cost significatiu, però manejable".





També s'aprovarà un canvi normatiu per ampliar els terminis en els procediments tributaris dels contribuents, segons ha informat l'Agència Tributària, que serà flexible i no considera els incompliments de tràmits pendents.





Mentrestant, ja ha finalitzat el tràmit de consulta pública per als nous impostos que gravaran l'ús del transport aeri i els articles de plàstic d'un sol ús, si bé fonts del Ministeri d'Hisenda han indicat que ara s'està prioritzant la implementació de mesures per lluitar contra el virus.





No obstant això, es manté la intenció de presentar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2020, tal com va indicar la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.