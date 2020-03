Finalitza la reunió de l'Eurogrup sense noves mesures davant el coronavirus

Els ministres d'Economia i Finances de l'eurozona (Eurogrup) calculen que totes les mesures posades en marxa fins ara per respondre a l'impacte del brot de coronavirus equivalen a l'1% delPIB del bloc en estímuls fiscals i al 10% en garanties públiques per injectar liquiditat a les empreses en dificultats, però no han anunciat cap nova actuació tot i que es comprometen a adoptar més si fos necessari.





Després de cinc hores de reunió per videoconferència, els socis comunitaris han acordat una declaració en què remarquen que "cal una resposta immediata, ambiciosa i coordinada" i per això faran ús de "tots els instruments necessaris per a limitar les conseqüències econòmiques" de la malaltia .





"En conseqüència hem reunit un primer conjunt de mesures nacionals i europees al mateix temps que hem establert un marc per a accions addicionals per respondre als esdeveniments i per donar suport a la recuperació econòmica. Les estimacions preliminars de la Comissió Europea mostren que l'estímul fiscal a la economia serà molt considerable", apunta el text.





Fins ara, continua el document, les mesures fiscals anunciades equivalen a un 1% del PIB per al 2020 "a més de l'impacte dels estabilitzadors automàtics, que haurien de funcionar totalment". A més, l'Eurogrup també constata que les capitals s'han compromès a donar línies de liquiditat a empreses per valor del 10% del PIB en forma d'avals públics i ajornaments en el pagament d'impostos. "Aquestes xifres podrien ser molt majors en endavant", apunten.





D'aquesta manera, els responsables de Finances dels Dinou han establert un marc d'actuació a nivell nacional basat en tres pilars: augment de la despesa pública per reforçar els sistemes sanitaris nacionals, injecció de liquiditat per a les empreses amb problemes (especialment pimes) i ajudes als treballadors afectats per acomiadaments o reduccions salarials.





A nivell europeu, han celebrat el fet que la Comissió Europea hagi de tota la flexbilitat contemplada en les regles pressupostàries i en les normes sobre ajudes d'Estat. A més, celebren la iniciativa de Brussel·les per mobilitzar 37.000 milions d'euros procedents del pressupost comunitari.





També aplaudeixen el pla per mobilitzar 8.000 milions en préstecs a empreses mitjançant el BEI i dóna suport als esforços d'aquest banc i la Comissió per incrementar aquesta xifra fins als 20.000 milions. De la mateixa manera, agraeixen que el BEI vulgui injectar 10.000 milions a pimes del seu capital i accelerar el préstec de 10.000 milions amb el suport del pressupost de la UE.