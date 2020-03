El Senat celebra un ple inèdit sense senadors i amb vot telemàtic

El Senat celebrarà aquest dimarts el primer Ple de la seva història sense senadors i amb l'única presència de la presidenta, Pilar Llop, i diversos membres de la Mesa que dirigeix la institució, ja que davant l'extensió del coronavirus i l'estat d'alarma decretat, els parlamentaris votaran a distància.





És la primera vegada que es produeix aquest ús massiu de l'vot telemàtic, creat al Senat el 2013. Fins a les 15.00 hores de la tarda del dilluns ho havien sol·licitat ja 247 dels 265 senadors.









La Cambra Alta ha hagut de mantenir aquesta sessió tot i la crisi que viu el país perquè Espanya ha de ratificar l'adhesió de Macedònia del Nord a l'OTAN, que va tenir lloc a Brussel·les el 6 de febrer de 2019. El vot del Senat estava pendent i el termini acaba precisament aquest dimarts 17 de març.





Fonts parlamentàries han explicat que està assegurada la presència de la presidenta, Pilar Llop, de la vicepresidenta primera, Cristina Narbona, ambdues del PSOE, i del vicepresident segon, Pío García-Escudero, i del secretari tercer, Rafa Hernando, tots dos, del PP.





Al matí se celebrarà una reunió de la Junta de Portaveus per videoconferència, ja que els portaveus dels grups han confirmat que no es van a traslladar al Senat. Després es reunirà la Mesa, amb els membres esmentats, ia la tarda tindrà lloc el Ple.





L'adhesió de Macedònia del Nord no generarà en principi debat, encara que si algun senador es presenta a l'hemicicle i vol prendre la paraula podrà fer-ho. Es dóna per descomptat que això no passarà, així que Pilar Llop donarà l'assumpte per tancat i anunciarà la votació.





Excepte els membres de la Mesa que estiguin al seu escó, la resta de senadors haurà emès ja el seu vot a distància. Un cop anunciat el resultat, el Ple no tindrà res més que debatre i la sessió conclourà.





El vot telemàtic es va crear el 2013 per a aquells senadors que estiguin malalts o de baixa per maternitat i no poden acudir físicament a votar. En molts Plens es rep algun d'aquests vots però serà la primera vegada que s'inverteixin les proporcions, que només es produeixin quatre vots en persona i la resta, a distància.





La resta de l'activitat parlamentària està suspesa. Queda pendent una decisió sobre el Ple de la setmana que ve perquè encara està formalment convocat, assumpte que abordarà aquest dimarts la Junta de Portaveus.