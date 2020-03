Santander preveu que el coronavirus resti un 5% al seu benefici de 2020

El Banc Santander no s'aprecia encara cap impacte rellevant en la seva activitat comercial per la crisi sanitària del coronavirus, de manera que no espera efectes en els seus comptes del primer trimestre.





No obstant això, en un escenari de recuperació ràpida (escenari V), l'entitat calcula que aquesta crisi restarà un 5% al benefici del conjunt de l'any 2020.









En una presentació enviada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) de la presidenta de Grup, Ana Botín, en l'European Financials Conference organitzada per Morgan Stanley, l'entitat ha assenyalat que espera que els seus guanys del primer trimestre vagin en línia amb les de trimestres anteriors.





De cara al futur, Santander considera que és massa aviat per predir l'impacte del coronavirus i que tot dependrà de com evolucioni la situació.





En tot cas, el banc considera que està ben posicionat per suportar un escenari de "estrès sever" gràcies a la seva forta benefici anterior.