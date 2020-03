El sindicat de Mossos USPAC porta mesos reclamant més recursos contra el coronavirus

El sindicat de mossos USPAC ha denunciat la falta de recursos que els agents de la policia autonòmica porten mesos reclamant a la Conselleria d'Interior per afrontar la crisi del coronavirus.





L'organització sindical va realitzar la primera petició de material antivíric (mascaretes i equip de protecció) el dia 26 de gener. La petició era sobretot pel personal de l'aeroport del Prat que estava en contacte directe amb possibles portadors del virus que procedien de països amb un alt índex de contagi.









Així mateix, USPAC demana que a tots els agents que estan als carrers se'ls faci un test per detectar un possible contagi per coronavirus de forma urgent.





Els sindicats de Mossos ja van alçar la veu fa una setmana per exigir que es protegís de manera efectiva les unitats que estaven en contacte estret amb la població, com la Arro o la Brimo. El sindicat va demanar anul·lar els controls preventius i realitzar només en casos evidents les proves d'alcoholèmia, així com més guants de làtex, màscares de protecció i sabó desinfectant, així com mico impermeable en casos com la policia científica i els treballadors de vigilància penitenciària.