Aragonès aposta per una moratòria de les quotes d'autònoms i Seguretat Social

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha apostat per una moratòria de les quotes d'autònoms i de la Seguretat Social, així com en els pagaments de l'IVA, com a mesures per frenar els efectes en l'economia del coronavirus, ha informat la Conselleria en un comunicat aquest dilluns.





Aragonès ha fet aquestes propostes en una reunió per videoconferència amb representants dels sindicats i la patronal per compartir l'anàlisi sobre l'impacte del coronavirus en l'economia catalana i consensuar "mesures efectives i immediates" per reduir els efectes negatius de la pandèmia.









A la reunió han participat els secretaris generals dels sindicats UGT de Catalunya, Camil Ros, i de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, així com els presidents de les patronals Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, i Pimec, Josep González.





Per part de la Generalitat també han assistit el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani; la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà.





El vicepresident ha insistit en la urgència de dur a terme actuacions concretes que garanteixin la liquiditat a curt termini de les empreses i especialment de les pimes, "de cara a garantir la màxima estabilitat en els llocs de treball".





També ha defensat la necessitat de posar a l'abast dels empresaris "préstecs amb garantia pública, amb el suport de les autoritats comunitàries".





Aragonès ha explicat que aquest dimarts el Consell Executiu aprovarà un nou decret llei amb mesures per garantir la continuïtat de la contractació pública, demorar el pagament d'impostos i oferir una resposta als autònoms que han hagut de parar la seva activitat.