Més de 1.800 militars recorren els carrers de 28 ciutats espanyoles

Un total de 1.820 militars de la Unitat Militar d'Emergències (UME), l'Exèrcit de Terra i la Infanteria de Marina estan desplegats en un total de 28 ciutats espanyoles per a col·laborar en les tasques de prevenció de propagació del coronavirus.



El cap d'Estat Major de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, ha ofert aquesta actualització de les dades en la roda de premsa conjunta oferta al Palau de la Moncloa després de la reunió de Comitè de Gestió Tècnica del coronavirus.



En concret, ha detallat que els militars recorren i als carrers de Segòvia, Toledo, Àvila, Aranjuez (Madrid), Granada, Mèrida, Jerez, Alacant, Castelló, Santander, Araca de Vitòria, Oviedo, Pontevedra, Madrid, Màlaga, Valladolid, Saragossa, Sevilla, La Corunya, València i Palma. També desplegarà aquest dimarts la Infanteria de Marina a ciutats de la Badia de Cadis.



A més hi ha membres de la UME i l'Exèrcit de Terra en estacions de Rodalies de Madrid. Les Forces Armades també estudien una petició de l'Ministeri de Sanitat per a reforçar l'atenció sanitària a Melilla.



El Ministeri de l'Interior ha demanat també que militars desinfectin els centres de control de la Direcció General de Trànsit (DGT) de Madrid, Màlaga, Valladolid, València, Sevilla, La Corunya, València i Palma.