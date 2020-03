La UEFA posposa l'Eurocopa a l'estiu de 2021

La UEFA ha pres la decisió de posposar l'Eurocopa a l'estiu de 2021. En concret, la competició del futbol europeu se celebrarà entre el 11 de juny i el 11 de juliol.









Així ho han decidit les 55 federacions nacionals europees en una reunió telemática. Els representants s'han vist obligats a adoptar mesures degut als últims moviments que han realitzat els països europeus, com el tancament de fronteres, per tractar de frenar l'epidèmia de coronavirus. El torneig, per primer cop, es va dissenyar per ser jugat a 12 paísos diferents, fet que encara ha complicat més la seva realització enmig de la crisi.





Tanmateix, es busca evitar el desastre econòmic que hauria suposat la suspensió dels torneigs de futbol. Els ingressos bruts comercials de la UEFA Champions League 2018-2019 i la UEFA Europa League y la Supercopa de la UEFA s'estimen en aproximadament 3.200 millons d'euros.





Encara existeix el dubte de si la competició es podrà realitzar a la data que ha assegurat l'organització. Si no fos així, i s'aplacès més enllà del 30 de juny, els jugadors ja haurien finalitzat el contracte amb els seus clubs, fet que complicaria més la possibilitat finalitzar del torneig.