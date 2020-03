El Govern central: "És important que els espanyols que vulguin retornar ho facin com més aviat millor"

El Govern central recomana als espanyols que estan a l'exterior i volen retornar a Espanya que "ho facin com més aviat millor", pel fet que es desconeix com es desenvoluparà la situació del transport aeri davant l'expansió del nou coronavirus COVID-19 i si hi haurà restriccions.





Així ho ha manifestat la secretària general de Transports del Govern espanyol, María José Rayo, durant la roda de premsa diària després de la reunió de Comitè Tècnic de Gestió del Coronavirus, presidit pel president del Govern central, Pedro Sánchez.









"Més enllà de les fronteres terrestres, ja hi ha països que estan restringint els vols amb Espanya, amb la qual cosa la recomanació es fa més urgent encara", ha assenyalat Rayo, preguntada sobre el missatge llançat ahir pel ministre de l'Interior, Fernando Gran- Marlaska. El ministre, després d'anunciar el tancament de les fronteres terrestres a Espanya, va aconsellar als espanyols a l'estranger que no demorin el seu retorn si volen tornar.





"És important que aquells que vulguin retornar retornin com més aviat. No sabem com es desenvoluparà la situació del transport aeri en els pròxims dies i no és desitjable que ningú es quedi pensant que, si s'ho haguessin avisat abans, s'haguessin vingut a Espanya", ha apuntat Rayo al respecte.





Per la seva banda, el director adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional, José Ángel González, ha incidit que "ara mateix" no hi ha restriccions a les fronteres aèries i els espanyols que es troben a l'estranger "poden tornar quan vulguin".