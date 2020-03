Macron blinda França i declara la guerra al coronavirus

Macron declara l'estat d'alarma a França i blinda el seu país enfront del coronavirus. El govern francès ha anunciat la posada en marxa d'un fons amb 45.000 milions d'euros per ajudar les petites empreses i treballadors que lluiten amb el brot de coronavirus. Emmanuel Macron afirma que "estem en guerra" contra el virus.









Entre altres mesures, l'executiu francès ha imposat la reducció de moviments de la ciutadania, l'ajornament de la segona volta de les eleccions municipals, i la suspensió de les factures d'aigua, gas, electricitat i lloguers.





En un discurs televisat, MACRON ha anunciat que els francesos només tindran permès sortir al carrer per viatges esenciles, com comprar aliments o medicines, per un període, mínim, de dues setmanes. També va ordenar el trasllat d'infectats per coronavirus a altres zones de França on hi ha menys contagiats i, per tant, menys pressió en el sistema sanitari.





El primer ministre ha fet una crida a tota la nació perquè tinguin "sentit de la responsabilitat", afirmant que tota la força ha d'estar enfocada a "frenar la propagació de l'epidèmia". "França no havia hagut de prendre decisions tan dràstiques en temps de pau".