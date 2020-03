Els Mossos identifiquen més de 1.000 persones que incompleixen les restriccions

Els Mossos d'Esquadra han identificat entre les 6.00 hores de dilluns fins a la mateixa hora d'aquest dimarts 1.051 persones a Catalunya per incomplir les restriccions de mobilitat decretades pel Govern central per fer front al coronavirus.

















En roda de premsa telemàtica al costat de les conselleres Alba Vergés i Meritxell Budó després de la reunió per videoconferència de Consell Executiu, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que en aquest període s'han aixecat set actes i s'han tancat 12 establiments, mentre que s'han aixecat 141 actes a persones.





Buch també ha informat que el telèfon d'emergències 112 va rebre dilluns 11.500 trucades, de les quals el 57,5% eren consultes sobre el coronavirus, pel que ha recordat que aquest telèfon no és per fer consultes i ha advertit que si es col·lapsa no es podran atendre les emergències.





A més, ha insistit en què el proveïment d'aliments està garantit i que "el país funciona amb normalitat malgrat aquest confinament".





El conseller ha explicat que aquest dimarts s'ha produït una reducció en la mobilitat per carretera: respecte a dimarts de la setmana passada a l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha hagut un 48% menys de cotxes de sortida i 51,3% d'entrada, mentre que respecte a dilluns la reducció ha estat del 13%.