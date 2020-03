Es disparen el trànsit de dades i les trucades de veu

Les mesures de prevenció per frenar l'extensió del coronavirus, que han portat a la majoria dels espanyols a passar més temps a casa, han disparat el trànsit a les xarxes fixes dels operadors de telecomunicacions i han portat a un fort repunt de les trucades de veu, tant en fix com en mòbil.









En concret, Telefónica informa que, des del dilluns 9, s'ha detectat un increment del trànsit total cursat a la xarxa IP de Movistar de 3Tbps, un 26% per sobre del trànsit habitual, el que equival a unes 1.500 hores de pel·lícules en HD per segon.





En concret, detalla que el major creixement es va detectar el dissabte 14 de març, motivat per un gran ús 'gaming' i de Whatsapp. En el conjunt de la setmana, el gaming ha registrat un 271% més de trànsit, el que es tradueix en el fet que la xarxa ha gestionat 700Gbs més del normal, mentre que el tràfic de Whatsapp ha crescut un 698%, fet que suposa 381Gbs més del normal.





Per la seva banda, Orange assenyala que el trànsit de dades a través de les seves xarxes fixes ha registrat en l'última setmana increments propers al 30%, fins als 7,07 Tbps, mentre que Vodafone informa que, entre dilluns 9 de març i el dilluns 16 de març, el tràfic de dades en aquestes xarxes ha augmentat un 40%. En el cas de MásMóvil, el tràfic de dades a la xarxa fixa es va incrementar un 80% en aquest període.





TRUCADES





D'altra banda, el major temps que els ciutadans estan passant a casa per les restriccions en la mobilitat per evitar la propagació del Covid-19 també ha provocat un augment del trànsit dels serveis de veu en tots els operadors, tant en fix com en mòbil.





Així, Orange explica que el trànsit de veu a la seva xarxa fixa ha crescut més del 50%, mentre que a la xarxa mòbil la pujada ha estat de gairebé el 90%. En aquesta línia, Vodafone recull un increment del 134% en les trucades amb telèfon fix i del 36% amb mòbil, amb 74 milions de minuts més en comparació amb el dilluns 9 de març.





La xarxa mòbil Movistar ha registrat també un tràfic de veu molt superior al que és habitual, sobretot a la Comunitat de Madrid, que ha portat a un increment la setmana passada respecte a altres anteriors del 37%. Especialment, destaca el creixement de diumenge 15, que ha assolit un 84% pel que fa a diumenge anterior.





Per la seva banda, MásMóvil també informa que el tràfic de veu ha repuntat un 80% en les seves xarxes mòbils durant l'última setmana.





D'altra banda, Orange informa que el tràfic de dades mitjançant les seves xarxes mòbils es manté estable a l'última setmana a causa de l'ús de WiFi a les llars. En el cas de Vodafone, les dades mòbils han pujat un 20% en l'última setmana, el mateix increment que ha comunicat MásMóvil.





"El que més ha crescut és el tràfic de veu, el que denota que les persones, en situació de confinament, utilitzen molt les aplicacions de missatgeria instantània, però també tornen a reactivar el contacte directe telefònic amb el seu entorn", remarquen des Orange.





TELEVISIÓ I TELETREBALL





D'altra banda, Orange també informa que el 'streaming' ha experimentat un "gran increment" aquesta última setmana, tant en tràfic de televisió com a plataformes de tercers, amb un augment proper al 30%.





Referent a això, Telefónica subratlla que els accessos a Movistar+ en l'última setmana han augmentat un 6% respecte als mateixos dies de la setmana anterior, mentre que el temps de consum ha pujat un 19%. Destaca especialment la dada de dissabte 14, quan més de 8,8 milions d'individus van accedir a Movistar+, un 11% més respecte al dissabte anterior, i el consum ha pujat gairebé un 50%.





Així mateix, la companyia ressalta l'increment de consum en els programes informatius, com reflecteix que fa dues setmanes suposaven el 16% del consum total, mentre que en l'última setmana aquesta dada s'ha incrementat en quatre punts percentuals, fins arribar al 20% de l' consum total.





D'altra banda, Telefónica afegeix que el major ús del teletreball també ha tingut el seu reflex a la xarxa, com demostra que el trànsit d'eines de treball remot com Skype i Webex s'hagi multiplicat fins per quatre en la passada setmana. Així, l'ús de Webex es va disparar el divendres 13 coincidint amb la incorporació de més persones al teletreball, mentre que el pic de trànsit a Skype i en Spotify es va produir diumenge 15.