Treballadors de la neteja demanen mascaretes i reduir serveis no essencials

La secció sindical de CCOO de Girona+Neta ha reclamat a la Generalitat més mitjans, com màscares, i reduir serveis no essencials per tal de protegir més els treballadors davant la crisi sanitària del coronavirus.









Segons ha explicat aquest dimarts el sindicat, Girona+Neta realitza una tasca necessària en aquest context però cal que els empleats no corrin riscos.





En l'actualitat, realitzen la totalitat dels serveis de recollida de sòlid, voluminós, selectiva i neteja viària, de manera que caldria "reduir els serveis no essencials", com el percentatge de neteja de carrers i de recollida d'objectes voluminosos.





"A dia d'avui, hi ha falta de màscares, donant-se l'anècdota que alguns veïns de Girona han proveït d'aquestes a alguns treballadors", assenyala CCOO en un comunicat.





Reclamen també mesures de protecció com màscares, sobretot quan en un mateix vehicle hi ha més d'una persona, guants de làtex i líquids desinfectants de vehicles.





"La nostra percepció és que no s'estan donant guants de làtex (a part dels guants ordinaris) de forma regular i segons serveis, sinó que la seva distribució dins de l'empresa ha estat escassa i de forma arbitrària", afegeix.