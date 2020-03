Ajornada la Selectivitat sense nova data

El Ministeri d'Educació i Formació Professional, el d'Universitats i les comunitats autònomes han coincidit aquest dimarts en la necessitat d'ajornar els exàmens de Selectivitat d'enguany, previstos durant les primeres setmanes de juny, després de la suspensió de classes pel coronavirus. No obstant això, les administracions educatives encara no han pres una decisió i seguiran treballant per triar les dates definitives de les proves d'accés a la universitat.









Així ho han comunicat alguns dels representants de les comunitats autònomes que han participat en la Comissió General de la Conferència d'Educació, en la que a més ha participat la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE), i on el secretari d'Estat d'Educació , Alejandro Tiana, i el secretari general d'Universitats, José Manuel Pingarrón, han representat el Govern de Pedro Sánchez.





La possibilitat de l'ajornament de l'anomenada Avaluació d'Accés a la Universitat (EvAU), que segons un decret del Ministeri d'Educació havia de celebrar abans del 19 de juny a totes les comunitats autònomes, era el principal punt d'aquesta reunió telemàtica, on els representants de les diferents administracions s'han compromès a crear un grup de treball per buscar noves dates tant per a la convocatòria ordinària com l'extraordinària de la Selectivitat de 2020.





Les administracions educatives encara no han acordat noves dates per a les proves d'accés a la universitat, que cada any realitzen uns 300.000 estudiants en tota Espanya. El calendari definitiu dependrà, sobretot, de quant es prolongui l'estat d'alarma decretat dissabte passat pel Govern de Pedro Sánchez, apunten fonts de l'Executiu.





L'objectiu de la trobada telemàtica, convocat pel Govern, ha estat "assegurar que cap estudiant perdi el curs degut a les circumstàncies actuals i també que l'accés a la universitat es produirà en condicions d'equitat i justícia per a tots", ha assenyalat el secretari d'Estat d'Educació, en declaracions remeses pel Ministeri.





L'ajornament de l'antiga Selectivitat, denominada ara Avaluació d'Accés a la Universitat (EvAU), suposarà retardar el període de matriculació universitària del pròxim curs 2020-2021, el calendari del qual s'adaptarà a les dates definitives de les proves que realitzen els alumnes de Batxillerat.





Segons fonts consultades , depenent de la durada de la crisi provocada pel coronavirus es contemplen diferents alternatives, des de retardar la Selectivitat a juliol fins a postergar-la a setembre en el pitjor dels casos.