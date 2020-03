Arrels demana més allotjament per a persones sense llar davant l'estat d'alarma

Arrels Fundació ha demanat aquest dimarts més mesures i accés a allotjament per a les persones sense llar davant l'estat d'alarma decretat pel Govern i les accions impulsades per evitar la propagació del coronavirus.













La fundació ha alertat en un comunicat que la situació actual "està dificultant encara més la realitat de les persones sense llar", i ha defensat que garantir un allotjament segur a totes les persones que viuen al carrer és, al seu parer, el més important per atendre-les.





Ha demanat habilitar els espais que estaven previstos per a l'Operació Fred a Barcelona --que no s'han arribat a obrir--, que "poden acollir més de 300 persones però que, donades les circumstàncies actuals, seran menys per motius de seguretat" .





Ha instat a aprofitar els recursos públics que ara mateix estan tancats a Catalunya --com centres cívics i esportius, entre d'altres-- per acollir persones durant el dia i la nit.





També ha proposat habilitar els hotels de Barcelona i de la resta de municipis per acollir les persones sense llar i treballar de manera coordinada amb tots els equips --públics i privats- que atenen al carrer, entre d'altres.