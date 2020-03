Es prorroga un any la validesa dels DNI que caduquen des de l'estat d'alarma

El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts prorrogar durant un any la validesa dels documents nacionals d'identitat (DNI) que caduquin de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma dissabte passat 14 de març.













Aquesta mesura ve recollida en el Reial decret llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, aprovat aquest dimarts en Consell de Ministres.





"Queda prorrogada per un any, fins al dia tretze de març de dos mil vint-i-u, la validesa del document nacional d'identitat de les persones majors d'edat titulars d'un document que caduqui des de la data d'entrada en vigor del Reial Decret 463/2020 , de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19", assenyala el text legal.





També s'indica que "la pròrroga de la validesa del document nacional d'identitat permetrà que puguin renovar-se, d'acord amb el procediment actual, els certificats reconeguts incorporats al mateix per igual període".





El passat 14 de març, la Direcció General de la Policia va informar que s'havia suspès l'expedició de documents i la cita prèvia excepte per motius d'urgència degudament justificats.





Igualment, queden anul·lades les cites prèvies ja concertades fins al moment. A les oficines de documentació només s'atendrà l'expedició de documents per motius d'urgència degudament justificats. Una vegada que es restableixi la normalitat, tots els ciutadans afectats hauran de concertar de nou una cita prèvia.