Retringit l'accés a Balears per mar i aire

El Govern central ha publicat una ordre ministerial amb la qual quedaran prohibits, amb algunes excepcions, els vols comercials i privats i el desembarcament de passatgers a Balears, com a mesures per contenir la pandèmia de coronavirus (Covid-19).









L'ordre ministerial suposa en la pràctica, gairebé el tancament de l'espai aeri i marítim de les Balears, amb fortes restriccions i algunes excepcions per garantir els desplaçaments per qüestions de necessitat -Tractaments metges i treball en serveis essencials-, la sortida de turistes i el retorn dels balears a l'exterior.





En concret, es prohibeixen tots els vols comercials nacionals amb Balears i tots els vols privats, tant nacionals com internacionals. Això afecta per tant serveis com els aerotaxis i jets privats.





Com a excepció, es permetrà un vol diari per companyia des de Madrid, Barcelona i València amb Palma, i un vol diari des de Barcelona i Madrid cap a Menorca i Eivissa. Pel que fa als trajectes interilles, es permetrà un vol diari per companyia en cada sentit entre les illes d'Eivissa, Menorca i Mallorca.





En aquests vols s'han de complir les restriccions imposades pel Govern, de manera que no es podran omplir completament els avions, sinó que hauran de volar a un terç de la seva capacitat.





D'altra banda, queda prohibit el desembarcament de passatgers de vaixells de línia regular i les entrades, en tots els ports de les Illes, d'embarcacions d'esbarjo, ja siguin de particulars o de lloguer.





Com a excepcions, en el cas de les navilieres, es mantindran tres trajectes diaris d'anada i tres de tornada entre Eivissa i Formentera. Sí podran desembarcar els conductors de camions de mercaderies.