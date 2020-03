Rubiales: "La temporada ha d'acabar amb les mateixes regles per a tots"

El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, ha assegurat aquest dimarts que no poden "garantir" la conclusió de l'actual temporada per culpa del coronavirus, però va deixar clar que si acaba ha de ser "amb les mateixes regles" per a tothom, descartant entre altres coses mantenir les classificacions actuals o que només valgui la primera volta.









"Tots esperen homogeneïtat i justícia. La temporada 19-20 ha d'acabar amb les mateixes regles malgrat la situació extraordinàriament negativa", ha assenyalat Rubiales en una compareixença telemàtica després d'una reunió amb les Federacions Territorials.





El dirigent no va voler mostrar-se excessivament optimista. "No podem garantir que es pugui acabar abans del 30 de juny. Tant de bo que sí, és el nostre desig, però si això no succeeix, es parlava que s'acabés amb la classificació actual i això seria una tremenda injustícia", ha afirmat.