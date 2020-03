Renfe redueix un 85% l'oferta per viatjar en tren per l'estat d'alarma

Renfe posa en marxa aquest dimecres, 18 de març, el nou servei de transport de viatgers en tren adaptat al que estableix el decret de declaració de l'estat d'alarma al país, que suposa reduir en un 85% el nombre de places que habitualment ofereix la companyia ferroviària.





L'operadora només pot posar en circulació la meitat dels trens habituals d'AVE, Llarga Distància, Avant i Mitja Distància.





A més, només pot vendre el 30% del total de places que tenen cada un d'aquests trens per tal de garantir que els viatgers que els prenen mantenen les distàncies de separació que recomanen les autoritats sanitàries.





Amb aquesta reducció de viatges en tren, el Govern pretén contribuir a la restricció de moviments de ciutadans prevista en el Decret de l'estat d'alerta per tal de contenir així la propagació del coronavirus.





En concret, amb aquesta mesura, el Govern pretén garantir la mobilitat de les persones que hagin de viatjar "per raons inajornables o de força major", i complir amb la necessitat de limitar al màxim el moviment de ciutadans.





La companyia ha posat ja a la venda els bitllets dels trens que podran circular en tant duri l'estat d'alerta després, en els últims dies, anul·lar tot el servei habitual que prestava i dissenyar la nova oferta restringida.





En un comunicat, Renfe assegura que aquesta nova oferta, malgrat ser limitada, "assegura la connexió en totes les relacions existents" per garantir la mobilitat en els supòsits previstos pel Govern.





Així mateix, els bitllets que es venen en aquest període no tindran número d'assentament assignat. Els viatgers seran informats a l'hora de prendre el tren de la plaça en què han de situar-se per tal de mantenir les distàncies de seguretat fixades per Sanitat.





WEB





A més de limitar la seva oferta a l'ordenat pel Govern, Renfe ha modificat a més el disseny de la seva pàgina web, el seu tradicional principal canal de venda de bitllets atès que comercialitza més de la meitat del total.





Així, ara, a l'entrar a la web de l'operadora apareix un gran avís en què s'indica en grans lletres que el país està en estat d'alarma i que es desaconsella viatjar excepte per causes justificables.













Aquest missatge ocupa tota la portada, de manera que la tradicional plataforma de venda online que es presentava a la mateixa s'ha relegat a un segon terme.





A més, una vegada que s'accedeix a la 'pestanya' de venda, salta de nou un missatge, en aquest cas el que el Govern ordena emetre en tots els processos de venda en línia de viatges, en què, de nou, es desaconsella viatjar.





Així mateix, Renfe avisa a la seva pàgina d'Internet que la companyia ha "posposat fins a nova data la posada en servei de l'AVLO", el seu nou AVE companyia de baix cost.