Trump ultima un paquet d'ajudes de 775.000 milions per fer front al coronavirus

La Casa Blanca demanarà al Congrés l'aprovació d'un paquet de mesures d'estímul per fer front a l'impacte econòmic i social de l'epidèmia de coronavirus per un import de 850.000 milions de dòlars (775.000 milions d'euros), incloent ajudes directes de 50.000 milions de dòlars (45.580 milions d'euros) al sector aeronàutic i de 250.000 milions de dòlars (227.484.000 d'euros) en finançament a pimes, segons diferents mitjans.













En roda de premsa a la Casa Blanca, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat que el secretari del Tresor, Steven Mnuchin, i el Senat "estan treballant en un paquet gran i fort" amb l'objectiu d'evitar que la gent perdi les seves ocupacions.





En aquest sentit, el secretari del Tresor ha anunciat una moratòria de fins a 90 dies en el pagament de l'impost sobre la renda durant els quals no s'aplicaran interessos.





Segons 'The Washington Post', Mnuchin donarà a conèixer aquest dimarts els detalls del pla als representants republicans al Senat amb l'objectiu de sotmetre'l a votació a final de setmana, després d'haver acordat amb la líder demòcrata a la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, dos paquets d'estímul, incloent 8.300 milions de dòlars (7.564.000 d'euros) en fons d'emergència per frenar la propagació de la malaltia i altres gairebé 100.000 milions de dòlars (91.730 milions d'euros) per cobrir baixes per malaltia dels treballadors.





El diari 'Financial Times' apunta, citant un alt funcionari de Govern, que l'Administració Trump ha proposat reduir les cotitzacions socials de les nòmines dels treballadors, amb els quals es financen pensions i programes sanitaris, a més d'oferir estímuls a sectors econòmics afectats per l'epidèmia.





No obstant això, els demòcrates s'haurien mostrat més partidaris d'aplicar mesures enfocades a les famílies de baixos ingressos, com l'assistència per desocupació i l'ajuda alimentària.





"Hi ha una necessitat absoluta de l'actuació de Govern en temps de crisi i tenim una crisi de salut i una crisi econòmica", va dir al rotatiu John Barrasso, metge i senador republicà per Wyoming. "No resoldrem la crisi econòmica fins que resolguem la crisi sanitària", va afirmar.