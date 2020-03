Tancament de fronteres de la Unió Europea durant 30 dies

Els líders de la Unió Europea han acceptat en la cimera per videoconferència que han mantingut aquest dimarts la proposta de la Comissió Europea de prohibir durant 30 dies els viatges d'entrada al bloc que no siguin "essencials" durant un mes per intentar contenir la propagació del coronavirus.









Es tracta d'una mesura sense precedents a la Unió Europea perquè és la primera vegada que els Estats membres es posen d'acord per tancar totalment la seva frontera exterior.





Així ho ha anunciat el president de el Consell europeu, Charles Michel, en una roda de premsa un cop finalitzada la reunió telemàtica dels caps d'Estat i de Govern, que repetiran la setmana que amb el mateix format en lloc de produir-se de forma presencial, com estava previst fins ara.





"Hem acordat reforçar les nostres fronteres externes aplicant una prohibició temporal coordinada de tots els viatges no essencials a la UE durant un període de 30 dies", ha dit l'exprimer ministre belga.





La proposta de Brussel·les és un intent per coordinar les respostes nacionals per frenar l'avanç del coronavirus i tractar d'evitar que els països segueixin tancant les fronteres dins de Schengen. Les autoritats comunitàries han rebut ja les notificacions d'Espanya i Portugal en aquest sentit, que s'uneixen a les d'Àustria, República Txeca, Dinamarca, Estònia, Alemanya, Hongria, Lituània i Polònia, a més de Noruega i Suïssa.





De fet, la cap de l'Executiu comunitari, Ursula von der Leyen, ha celebrat a la mateixa roda de premsa que la seva proposta ha rebut "molt" suport per part de les capitals, que ara han d'implementar la mesura, però al mateix temps ha assegurat que és "absolutament crucial" anar acabant amb les restriccions en el pas de les fronteres entre socis comunitaris.





"Hem tingut una discussió intensa sobre les mesures de fronteres internes, que estan danyant no només el mercat únic sinó també el mercat laboral", ha dit l'alemanya, que ha recordat que hi ha "molta gent" parada a les fronteres i camions que necessiten seguir les seves rutes.





"Crec que portarà força temps aconseguir l'aixecament de les restriccions a les fronteres interiors", ha admès, però, Von der Leyen, que no obstant ha aplaudit que les directrius de Brussel·les per establir "corredors" per garantir el flux de béns entre els països del bloc hagin gaudit també d'un "gran suport" entre els líders.





En una línia similar, el president de Parlament Europeu, David Sassoli, ha celebrat que "Europa estigui corregint l'egoisme i la falta de coordinació" inicial entre els governs nacionals. "Estem demostrant un veritable esperit de solidaritat: corredors preferents per al pas d'equipament mèdic, defensa de la lliure circulació de mercaderies a la UE, i el primer suport econòmic important per a les nostres famílies i empreses", ha reaccionat, després de conèixer les conclusions de la cimera.